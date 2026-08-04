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HRVATSKA SE 'CRVENI'

'Prži' i do 40 °C, nazire se kraj toplinskog vala? 'Iza Alpa se nalazi velika hladna masa'

Piše Antonela Šaponja,
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'Prži' i do 40 °C, nazire se kraj toplinskog vala? 'Iza Alpa se nalazi velika hladna masa'
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Dubrovnik: Osvježenje od ljetne vrućine na plaži Banje | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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DHMZ je izdao upozorenja na toplinski val za cijelu zemlju, a za dio Hrvatske na snazi je najviši, crveni stupanj opasnosti

Hrvatsku danas i sutra očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz temperature koje će se u većini krajeva penjati do 39 Celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na toplinski val za cijelu zemlju, a za dio Hrvatske na snazi je najviši, crveni stupanj opasnosti.

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Crveno upozorenje danas vrijedi za osječko, zagrebačko, karlovačko i riječko područje, gdje se očekuje vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Za gospićko, kninsko, splitsko i dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje, koje označava veliku opasnost.

Foto: DHMZ

Još izraženije vrućine očekuju se u srijedu. Crveno upozorenje tada će biti na snazi za gotovo cijelu Hrvatsku - osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, riječku i splitsku regiju. Jedino će dubrovačko područje ostati pod narančastim upozorenjem.

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Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne je u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, uz umjeren razvoj oblaka, moguć poneki rijetki pljusak. Vjetar će uglavnom biti slab, dok će u drugom dijelu dana na istoku puhati umjeren jugoistočni, a ponegdje na obali jugozapadni vjetar.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom od 34 do 39 stupnjeva.

Slično vrijeme zadržat će se i u srijedu. Bit će sunčano i vrlo vruće, a uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć je poneki poslijepodnevni pljusak. Jutarnje temperature iznosit će od 15 do 20 stupnjeva, a na moru od 22 do 26. Najviša dnevna temperatura ponovno će biti između 34 i 39 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Vrlo velika opasnost od toplinskog vala u pojedinim će se krajevima zadržati i do kraja radnog tjedna. Crveno upozorenje u četvrtak će vrijediti za gotovo sva područja osim gospićkog, dok će u petak najviši stupanj opasnosti ostati na snazi u Zagrebu, Karlovcu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku.

Iza Alpa se nalazi velika zračna hladna masa. Dio ciklone nad Atlantikom već je zahvatio Veliku Britaniju koja prva očekuje nešto oborina i kraj toplinskog vala. To bi kod nas trebalo doći taman oko vikenda, rekao je meteorolog N1 Bojan Lipovšćak za Telegram

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Očekuje da će promjena proći bez jakih nevremena.

- Bit će to samo linije nestabiliteta koje će se prošetati po unutrašnjosti i sjevernom Jadranu. Nakon toga će osvježiti, neće više biti ovih potencijalnih 40°C, jer danas i sutra bi trebao biti maksimum temperatura - dodao je i napomenuo kako, prema trenutno dostupnim podacima, misli da će na jugu zemlje i u Slavoniji i dalje ostati toplo te da će promjena zahvatiti sjeverozapadne i sjeverne krajeve jer dolazi preko Alpa i prolazi preko Panonske nizine.

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Komentari 6
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