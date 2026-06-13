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SUNČANA SUBOTA

Pržimo se na 29 stupnjeva! Na Jadranu moguć jak vjetar

Piše Veronika Miloševski,
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Pržimo se na 29 stupnjeva! Na Jadranu moguć jak vjetar
Foto: Igor Kralj / Pixsell

Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, na otocima povremeno i jak, dok će u jutarnjim satima ponegdje još biti bure i sjeverca

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku u subotu očekuje pravo ljetno vrijeme. Većina zemlje uživat će u djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčanom danu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti prolazno povećane naoblake, no kiše gotovo nigdje neće biti.

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Vjetar će u kontinentalnom dijelu zemlje biti uglavnom slab, što dodatno pogoduje osjećaju topline. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, na otocima povremeno i jak, dok će u jutarnjim satima ponegdje još biti bure i sjeverca. Ovakvi uvjeti donose idealne prilike za boravak na otvorenom, ali i upozorenje na potrebu zaštite od UV zračenja.

Temperature će tijekom dana dosezati od 24 do čak 29 °C, što je posebno izraženo na Jadranu i u većim gradovima poput Zagreba, gdje se očekuje najviša temperatura oko 28 °C. Na vrhovima okolnog gorja bit će nešto svježije, s najvišim vrijednostima oko 20 °C.

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Preporučuje se lagana odjeća, dovoljno tekućine i izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana. Za one na moru, povremeno pojačan vjetar može donijeti kratkotrajno osvježenje, ali i zahtijeva oprez na otvorenom. Idućih dana očekuje se nastavak stabilnog i toplog vremena.

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