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NESTABILNO VRIJEME

'Pržimo' se na 30 stupnjeva, a u nedjelju naglo pogoršanje! Za dio Hrvatske izdano upozorenje

Piše Veronika Miloševski,
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'Pržimo' se na 30 stupnjeva, a u nedjelju naglo pogoršanje! Za dio Hrvatske izdano upozorenje
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Foto: Igor Kralj / Pixsell
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Uz obilje sunca i visoke temperature, preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, redovita hidratacija i zaštita od UV zračenja

Hrvatsku danas, 25. srpnja 2026., očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme u svim krajevima. Prema najnovijoj prognozi meteorologa, temperature će se diljem zemlje penjati od 25 do 30°C, što znači da nas čeka pravi ljetni dan.

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Na kopnu će prevladavati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, dok će u Slavoniji puhati jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature kreću se između 8 i 20°C, a dnevne dosežu čak do 29 ili 30°C, što će posebno osjetiti stanovnici Zagreba, gdje se očekuje najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29°C. Na Sljemenu će biti nešto svježije, s temperaturama između 21 i 23°C.

Na Jadranu će jutro obilježiti umjerena do jaka bura, no tijekom dana vjetar mijenja smjer na jugozapadni i zapadni. Krajem dana očekuje se jačanje juga, što može donijeti promjene u osjećaju ugode uz more. Najviše dnevne temperature uz obalu i na otocima također će biti vrlo visoke, do 29°C.

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Uz obilje sunca i visoke temperature, preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, redovita hidratacija i zaštita od UV zračenja. Vjetroviti uvjeti na Jadranu mogu utjecati na pomorce i kupače, stoga je oprez preporučen.

Prognoza za nedjelju 

Promjenljivo oblačno i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom su već ujutro mogući na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti i prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno, slabjet će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18 °C, na Jadranu od 18 do 22. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 °C.

Za Jadran je izdano žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena i udara bure. 

Foto: DHMZ

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