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NAPADAČ NEĆE U ZATVOR

Psihijatar o kaznama za djecu: 'Zatvor ih ne čini odgovornijima nego opasnijima, i za njih i nas'

Piše Laura Šiprak,
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Psihijatar o kaznama za djecu: 'Zatvor ih ne čini odgovornijima nego opasnijima, i za njih i nas'
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Stravičan napad u školi u fokus je stavio i pitanje jesu li kazne za djecu premale. Struka kaže da zatvor na djecu može samo još gore utjecati

Napadača (15) iz srednje škole tereti se za jedan pokušaj teškog ubojstva, dva pokušaja ubojstva i devet povreda prava djeteta koja se odnose na devetero drugih učenika koji su sve vidjeli. No on ne može u standardni zatvor. Kažnjavanje maloljetnika, pogotovo starosti između 14 i 16 godina, je potpuno različito od kažnjavanja odraslih osoba. Najstroža kazna koju može dobiti je upućivanje u odgojni zavod. Prema Zakonu, tamo može biti između šest mjeseci i tri godine. Sud svakih šest mjeseci razgovara sa stručnjacima koji rade s djetetom i ponovno razmatra postoje li razlozi da ostane u odgojnom zavodu, da ga se pusti na slobodu ili da mu se odgojni zavod zamijeni nekom drugom mjerom. Ako ostane u Odgojnom zavodu sve tri godine, sud može odrediti mjeru obveznog nadzora nakon izlaska, psihijatrijsko liječenje, zabranu prilaska i kontaktiranja žrtava, a ako se utvrdi da djetetov psihofizički razvoj nije kakav bi trebao biti, mogu ga smjestiti u posebnu ustanovu. No i liječenje i boravak u toj ustanovi mogu trajati maksimalno tri godine.

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Najpodložniji su promjenama

U ovakvim situacijama, u fokus javnosti dođu i zakonske kazne, kao i koliko smisla imaju. Pogotovo ako je zločin toliko ozbiljan poput napada u školi, ustanovi gdje se djeca moraju osjećati sigurno. Očekivana reakcija društva u toj situaciji je ljutnja, tuga i zgražanje. No prevencija i Zakoni bi se trebali temeljiti na činjenicama i znanosti, pa smo pitali struku jesu li kazne za maloljetnike preblage. 

- To nije popustljivost nego provedba obveze koju smo preuzeli. Republika Hrvatska stranka je Konvencije UN-a o pravima djeteta, koja lišenje slobode djeteta dopušta samo kao krajnju mjeru i u najkraćem primjerenom trajanju, a postupanje usmjerava na reintegraciju u zajednicu. Isti standard nalaze i smjernice Vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci Granica od tri godine i obvezna šestomjesečna revizija upravo su naš način provedbe tih odredbi: Mjera mora biti vremenski ograničena i podložna ponovnoj procjeni, jer se dijete u šest mjeseci stvarno promijeni i sustav to mora primijetiti - govori specijalist psihijatrije Natko Gereš, Voditelj Odjela za djelatnost savjetovališta za mentalno zdravlje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

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Iza svega stoji stručno objašnjenje, temeljeno na višegodišnjim znanstvenim istraživanjima.

- U dobi od 14 do 16 godina limbički sustav, koji nosi emociju, nagradu i traženje uzbuđenja, radi punim kapacitetom, dok prefrontalni korteks, koji nosi kontrolu impulsa, procjenu rizika i predviđanje posljedica, sazrijeva posljednji, u procesu koji traje do sredine dvadesetih. Razmak između tih dvaju sustava najveći je upravo u ranoj adolescenciji. Zato prijetnja budućom kaznom u toj dobi znatno slabije odvraća nego kod odrasle osobe, a povećava rizično ponašanje. Iz istog razloga iz kojeg je u toj dobi umanjena odgovornost, umanjena je i djelotvornost kazne, a povećana djelotvornost intervencije: mozak koji je najpodložniji pogrešnoj odluci najpodložniji je i promjeni. To je terapijski prozor i zakon ga tretira kao takvog - govori doktor Gereš.

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'Zatvor bi radio protiv nas'

Laički rečeno, istraživanja dokazuju da dijete u zatvoru ne bi naučilo da što god da je napravilo nije prihvatljivo. Štoviše, veća je opasnost da će naučiti još gore.

- Zatvor bi u tom prozoru radio protiv nas. Kada se dijete smjesti u zatvorene uvjete s drugom djecom sličnog ponašanja, antisocijalno se ponašanje među vršnjacima ne smanjuje nego uči, prenosi i nagrađuje. Uz to se prekida školovanje, slabi vezanost za obitelj i zajednicu, a izloženost nasilju i viktimizaciji raste. Lišenje slobode u adolescenciji dosljedno je povezano s manjom vjerojatnošću završetka školovanja i većom vjerojatnošću zatvaranja u odrasloj dobi, dakle s ishodom obrnutim od onoga što od kazne očekujemo. Tome treba dodati i kliničku sliku: među mladima u ustanovama zatvorenog tipa oko dvije trećine zadovoljava kriterije za najmanje jedan psihički poremećaj, uz višestruko veći rizik samoozljeđivanja i samoubojstva nego u općoj populaciji te dobi. Pravi zatvor takvo dijete ne čini odgovornijim, nego trajnijim slučajem. Djeca ne idu u prave zatvore zato što ih zatvor ne bi učinio odgovornijima, nego opasnijima, i za njih i za nas. Odgovornost se u toj dobi ne postiže vremenom u ćeliji, nego strukturom, nadzorom, obrazovanjem i liječenjem kada je potrebno, uz jasnu poruku djetetu da za svoje ponašanje odgovara i da promjena od njega ovisi - zaključuje doktor Gereš. 

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