Psihijatar: 'Pritisak na djecu je sve veći. Ali znaju tražiti pomoć'

Djeca i mladi danas odrastaju pod sve većim pritiskom školskih očekivanja, društvenih mreža i stalnog uspoređivanja s drugima. Stručnjaci upozoravaju na ozbiljne teškoće mentalnog zdravlja te ističu važnost pravodobnog prepoznavanja problema i dostupnosti stručne pomoći. Natko Gereš, specijalist psihijatrije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, smatra da je pritisak na djecu danas veći, osobito u školi, piše HRT.

- Ne znamo jesu li manje otporna, ali više znaju tražiti pomoć. Potrebno je osigurati sustav u kojem takvu pomoć mogu dobiti, rekao je.

Gereš je najavio da je pri kraju izrada Akcijskog plana za mentalno zdravlje u zajednici, kojim je predviđeno otvaranje 120 psiholoških savjetovališta diljem Hrvatske tijekom sljedeće tri godine, kao i jačanje psihijatrijskih timova u domovima zdravlja. Kao jedan od najvećih problema istaknuo je nedostatak stručnjaka za dječju i adolescentnu psihijatriju.

- Psihijatrija u svijetu dobiva zaokret, briga o mentalnom zdravlju miče se iz bolnice prema zajednici i pojedincu, pojasnio je.

Morana Makovec, dječja i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja u edukaciji, upozorila je da neka djeca teško prepoznaju i izražavaju vlastite emocije. Pritom često ne žele opterećivati roditelje ili odrasle svojim problemima, a mogu se bojati i njihove reakcije. Naglasila je i da povlačenje adolescenata ne mora nužno značiti da imaju teškoće jer je potreba za autonomijom dio odrastanja. Smatra da ne treba tražiti krivca, već osigurati zajedničku podršku djeci i mladima. Komunikacijska stručnjakinja Ivana Vidušin istaknula je da su učitelji spremni pomoći djeci, ali često strahuju da nemaju dovoljno znanja i alata za pružanje odgovarajuće podrške. Zato je potrebno više stručnjaka i u školskom sustavu.

Govoreći o društvenim mrežama i umjetnoj inteligenciji, sudionice su upozorile na važnost ravnoteže, edukacije i sigurnog korištenja digitalnih sadržaja. Uspoređivanje s idealiziranim prikazima vršnjaka može potaknuti nesigurnost i stvaranje kompleksa, dok je mladima potrebno omogućiti sigurno okruženje u kojem mogu razvijati vlastito mišljenje i potražiti pomoć.