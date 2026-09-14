Psihologinja o napadu nožem u školi: 'Nemoguće je predvidjeti. To su presložene situacije...'

Napad nožem u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi, u kojem su ozlijeđeni učenik i zaposlenica škole, ponovno je otvorio pitanje sigurnosti u školama, nasilja među djecom i sposobnosti sustava da na vrijeme prepozna rizično ponašanje. O tome su u emisiji "Otvoreno" govorili Momir Karin iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Ante Perčin iz HUP-a te klinička psihologinja Marija Crnković, piše HRT.

Momir Karin rekao je da je škola nakon napada nastavila raditi prema redovitom rasporedu, dok krizni tim pruža psihološku pomoć učenicima i zaposlenicima.

- Preko vikenda je bilo oko 50 nastavnika, učitelja i djece koji su zatražili psihološku pomoć. Krizni tim nastavit će raditi ovisno o procjeni koliko će dugo biti potreban, ali sigurno će raditi još ovaj tjedan - rekao je Karin.

Dodao je kako pomoć treba i počinitelju, koji je također učenik škole, kao i njegovoj obitelji. Klinička psihologinja Marija Crnković kazala je da je teško jednoznačno odgovoriti na pitanje zašto dijete posegne za oružjem.

- Postoji cijeli niz mogućih uzroka, od bioloških karakteristika i uvjeta odrastanja do ranijih iskustava, izloženosti nasilju i nasilnim sadržajima - objasnila je.

Naglasila je kako na nasilje treba reagirati već kod prvih znakova, ali primjereno dobi djeteta.

- Ne možemo za svaku dječju svađu zvati policiju i alarmirati sustav. Međutim, ako se nasilje događa učestalo i ostavlja ozbiljne posljedice, a stručnjaci u djetetovoj okolini ga ne uspijevaju riješiti, mora se uključiti dodatna stručna pomoć - rekla je.

Na pitanje je li se moglo predvidjeti da će učenik donijeti nož u školu, Crnković je odgovorila:

- Nemoguće je biti vidovit. Lako je biti general poslije bitke. To su presložene situacije da bismo mogli jednoznačno govoriti što je netko trebao vidjeti ili znati.

Poručila je da djeca od najranije dobi moraju učiti kako nasilje nije prihvatljivo i da ono ima posljedice. Predsjednik sindikata Zrinko Turalija posebno je pohvalio djelatnicu škole koja je intervenirala tijekom napada, ali i ostale zaposlenike koji su spriječili još veću tragediju. Istaknuo je da je problem širi od ovog slučaja.

- Ovo nije prvi nož koji smo imali u obrazovnom sustavu ove godine - rekao je Turalija, podsjetivši na slučaj u Varaždinu u kojem je učenik na nastavu donio veliki kuharski nož. Prema njegovim riječima, zaposlenici škole tada su tražili zaštitu jer su se osjećali ugroženo. Nastavničko vijeće izglasalo je isključenje učenika iz škole, no Turalija tvrdi da on i dalje pohađa istu školu. Završila je nastavna godina, a ravnatelj nije iskoristio ovlast da na osam dana suspendira učenika iz nastavnog procesa. To dijete ima ADHD poremećaj i to su uzeli kao olakotnu okolnost da ono ostane u razredu - rekao je.

Turalija je pritom podsjetio i na zahtjeve sindikata nakon tragedije u Prečkom, kada su tražili veće uključivanje školskih djelatnika u nadzor sigurnosti na ulazima. Napad u Elektrotehničkoj školi tako je ponovno otvorio pitanje jesu li dosadašnje mjere sigurnosti dovoljne te može li se rizično ponašanje učenika prepoznati prije nego što preraste u ozbiljno nasilje.