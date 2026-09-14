HDZ-ovku optužili za tešku ozljedu glave kandidata HRS-a u BiH: 'On je prvi nasrnuo...'

Nakon što je Hrvatska republikanska stranka (HRS) objavila da je njezin kandidat Božo Raguž napadnut ispred zgrade Općine Ravno, oglasila se i Stana Burić koja tvrdi da je incident počeo drugačije te da je upravo Raguž fizički nasrnuo na nju.

HRS je ranije objavio da je njihovo izaslanstvo u Ravnom namjeravalo snimiti predizborni video kada je, prema njihovim tvrdnjama, nakon verbalnog sukoba i naguravanja Raguž pogođen velikim kamenom u glavu.

Burić tvrdi da je situacija bila potpuno drugačija.

- Od prvog kontakta ponašanje Bože Raguža i osoba iz njegove pratnje prema meni bilo je agresivno i konfliktno. Na moje pitanje što se snima, Raguž je reagirao verbalnim napadom, vulgarnim vrijeđanjem moje pokojne majke, a zatim i fizički nasrnuo na mene. Posljedice toga i danas osjećam kroz bolove u prsnom košu, rekla je Burić za Index.

Odbacuje i tvrdnju da su dvije žene napale Raguža i njegovu pratnju.

- Stvarni slijed događaja bio je upravo suprotan. Osoba koja mi je priskočila u pomoć i stala u moju zaštitu također je fizički napadnuta, pri čemu je zadobila dva snažna udarca u glavu, upravo u predjelu ranijeg ozbiljnog operativnog zahvata. Na te je udarce reagirala braneći sebe i mene od neposredne opasnosti, tvrdi.

Dodaje da je toj osobi nakon sukoba pružena pomoć u Domu zdravlja Ravno, nakon čega je upućena na pregled u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Tvrdi i da je Raguž, prema medicinskoj dokumentaciji, zadobio lakše tjelesne ozljede.

Policija je potvrdila da je 13. rujna u blizini zgrade Općine Ravno došlo prvo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između osoba inicijala I. B. i B. R. Kako je rekla glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš, Policijska postaja Ravno oko 19.25 sati zaprimila je prijavu djelatnika Doma zdravlja Ravno da je u zdravstvenu ustanovu došao muškarac s vidljivim ozljedama glave.

Policajci su potom izašli na mjesto događaja i razgovarali s prisutnima. Prema dosad prikupljenim informacijama, sukob se dogodio oko 18.30 sati, najprije verbalno, a zatim i fizički. Obje osobe zatražile su liječničku pomoć, jedna u Domu zdravlja Ravno, a druga u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Policija je obavila očevid, a o slučaju je obaviješten i dežurni tužitelj. Za sada policijski navodi ne potvrđuju u cijelosti nijednu od dviju suprotstavljenih verzija događaja. Također, policija kao sudionike fizičkog sukoba navodi osobe inicijala I. B. i B. R., dok Mariju Burić ne spominje imenom.

Iz HRS-a su ranije naveli da su Vesna Šunjić, Danijela Džakula, Slaven Bevanda, Slavko Zovko i Božo Raguž došli pred zgradu Općine Ravno kako bi snimili predizborni video. Tada su prvo verbalno napadnuti, jer je 'općina privatna', a nakon naguravanja jedna od prisutnih osoba iz velike blizine, svom snagom, ogromnim kamenom pogodila je u glavu kandidata Božu Raguža, objavio je HRS. Stranka je navela da je Raguž zadobio teške ozljede glave te zahvalila djelatnicima Hitne pomoći, policiji i osoblju Centra urgentne medicine u Mostaru.