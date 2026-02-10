Ptičju gripu potvrdili i kod Vinkovaca: To je već četvrta lokacija. Na snazi su mjere

U utorak je ponovno potvrđena visokopatogena influenca ptica (VPIP) podtipa H5N1 kod crvenokljuna labuda na području Vinkovaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Radi se o četvrtoj lokaciji na kojoj je influenca potvrđena tijekom 2026. godine u crvenokljunih labudova (tri crvenokljuna labuda pronađena uginula na području jezera Jegediš u Koprivničko-križevačkoj županiji, dva crvenokljuna labuda pronađena su na području jezera Šoderica u Koprivničko-križevačkoj županiji te dva crvenokljuna labuda pronađena na području ribnjaka u općini Pisarovina u Zagrebačkoj županiji), priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Od jeseni 2025. godine brojne europske zemlje bilježe snažan porast broja izbijanja VPIP kod divljih ptica, a u Europi su zabilježene i epidemije VPIP u peradi i ptica i ptica u zatočeništvu.

Tijekom ove godine nastavlja se vrlo visoka pojavnost i cirkulacija virusa VPIP, ne samo u peradi i ptica već i u nekih vrsta sisavaca.

Karta prikazuje detekciju virusa VPIP (dominantno H5N1 podtipa) na području Europe u razdoblju od početka rujna do sredine prosinca 2025. godine.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Povećana uginuća kao i povećani broj slučajeva ove bolesti u divljih ptica ukazuje na važnost provedbe svih propisanih mjera koje za cilj imaju rano otkrivanje i sprječavanje daljnjeg širenja bolesti na objekte s domaćom peradi, prvenstveno kako bi zaštitili zdravlje peradarskih jata odnosno umanjili ekonomske štete i gubitke u peradarskoj proizvodnji.





Važno je napomenuti da je na snazi Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 138/23. i 55/24.) sukladno kojoj su subjekti obvezni prijaviti veterinarima povećana uginuća, pojavu kliničkih znakova koji mogu upućivati na influencu ptica te promjene u parametrima proizvodnje - smanjena nesivost, smanjeno uzimanje vode ili hrane, lošija kvaliteta ljuske jaja. Dodatno, sva perad i ptice u zatočeništvu moraju se držati na način da je spriječen njihov kontakt s divljim pticama. Provedba biosigurnosnih mjera ključna je za sprječavanje unosa i širenja VPIP na objektima s peradi.

- U slučaju pronalaska bolesnih, umirućih ili uginulih divljih ptica, apeliramo na sve građane da ih ne diraju, već da u takvim situacijama obavijeste nadležne veterinarske organizacije ili nazovu dežurni telefon za dojavu 099/4392-507 - stoji u priopćenju.