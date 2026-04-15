Pucanj i masovna tučnjava u Međimurju: Potuklo se više ljudi, digli svu policiju na noge

Međimurska policija je u četvrtak u 13.46 zaprimila dojavu da u Pribislavcu muškarac puca iz puške. Na teren su u vrlo kratkom vremenu upućene sve raspoložive policijske snage te su utvrdili da se radi o sukobu više ljudi. Dvoje ljudi je ozlijeđeno te su im djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su pomoć.

Nakon očevida, utvrdili su da je u dvorištu i kući, izbila tučnjava s jedne strane između 31-godišnjaka, 21-godišnjaka i starijeg maloljetnika koji je lakše ozlijeđen, te 29-godišnjaka, lakše ozlijeđen, i drugog starijeg maloljetnika s druge strane.



U Pribislavcu, na livadi, nedaleko mjesta sukoba, policija je pronašla odbačenu poluautomatsku pušku (PAP) marke „Zastava“. Naknadnim pregledom puške, utvrđeno da je puška prazna, dok je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je prije tučnjave, jedan hitac u zrak ispalio jedan od sudionika tučnjave.





- Petorka je privedena su u prostorije Policijske postaje Čakovec, u svezi kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari Kaznenog zakona te prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - rekli su iz policije.

