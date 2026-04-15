DVOJE JE OZLIJEĐENIH

Pucanj i masovna tučnjava u Međimurju: Potuklo se više ljudi, digli svu policiju na noge

Piše Marta Divjak,
Pucanj i masovna tučnjava u Međimurju: Potuklo se više ljudi, digli svu policiju na noge
Nakon očevida, policije je utvrdila da su u tučnjavi sudjelovali 31-godišnjak, 21-godišnjak i stariji maloljetnik, te 29-godišnjak i drugi stariji maloljetnik s druge strane

Međimurska policija je u četvrtak u 13.46  zaprimila dojavu da u Pribislavcu muškarac puca iz puške. Na teren su u vrlo kratkom vremenu upućene sve raspoložive policijske snage te su utvrdili da se radi o sukobu više ljudi. Dvoje ljudi je ozlijeđeno te su im djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su pomoć. 

Nasilnik razbio čeljust muškarcu kod Kaštel Starog: Na uvjetnoj je bio, više puta je prijavljivan

Nakon očevida, utvrdili su da je u dvorištu i kući, izbila tučnjava s jedne strane između 31-godišnjaka, 21-godišnjaka i starijeg maloljetnika koji je lakše ozlijeđen, te 29-godišnjaka, lakše ozlijeđen, i drugog starijeg maloljetnika s druge strane.

U Pribislavcu, na livadi, nedaleko mjesta sukoba, policija je pronašla odbačenu poluautomatsku pušku (PAP) marke „Zastava“. Naknadnim pregledom puške, utvrđeno da je puška prazna, dok je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je prije tučnjave, jedan hitac u zrak ispalio jedan od sudionika tučnjave.

SRAMOTNO Prebili ga u tučnjavi u Vinkovcima: 'Ni jedan od optuženih mi se nije ispričao'



- Petorka je privedena su u prostorije Policijske postaje Čakovec, u svezi kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari Kaznenog zakona te prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - rekli su iz policije.
 

