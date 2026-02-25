Obavijesti

KRVAVI OKRŠAJ

Kubanska obalna straža ubila četvoricu s američkog glisera

Piše Ivan Jukić,
Foto: Reuters

Napetost na vrhuncu: Američki gliser ušao je u kubanske vode! Četiri mrtva, šest ranjenih u krvavom sukobu kod Cayo Falconesa. Kuba neće tolerirati prijetnje

Admiral

Četiri muškarca su ubijena, a šest ih je ranjeno u oružanom sukobu u kubanskim teritorijalnim vodama, objavilo je kubansko Ministarstvo unutarnjih poslova u srijedu navečer. Incident se dogodio kod otoka Cayo Falcones na sjevernoj obali Kube, a uključivao je gliser registriran na Floridi u SAD-u.

Prema priopćenju objavljenom preko kubanske ambasade u SAD-u i na društvenoj mreži X, plovilo s registracijom FL7726SH ušlo je u kubanske vode u srijedu ujutro. Kada je čamac kubanske obalne straže s pet članova posade pristupio radi identifikacije, navodno su ga putnici s američkog broda napali vatrenim oružjem i ranili zapovjednika straže.

– Posada glisera otvorila je vatru - stoji u službenoj izjavi kubanskog ministarstva. 

- Kao posljedica oružane razmjene, četiri agresora s tog plovila su ubijena, dok je još  šest putnika ranjeno - dodalo je ministarstvo.

Ranjenici su evakuirani, a kubanski zapovjednik lakše je ozlijeđen i također im je pružena medicinska pomoć. Identitet putnika na brodu te razlog njihovog boravka u tom području još uvijek nisu poznati, a vlada je pokrenula istragu kako bi se detalji razjasnili.

Incident se događa usred pojačanih tenzija između Kube i Sjedinjenih Država, koje su pooštrile blokadu isporuka goriva iz Venezuele, dugogodišnjeg saveznika Kube, zbog produbljene energetske krize na otoku. 

- U svjetlu trenutačnih izazova, Kuba potvrđuje svoju odlučnost da zaštiti svoje teritorijalne vode i suverenitet - navodi se u priopćenju kubanskog ministarstva.

Američke vlasti i dalje nisu službeno komentirale događaj. 

