Putin razgovarao s kubanskim ministrom: Nametnute sankcije Amerike su 'neprihvatljive'

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u srijedu u Moskvi s kubanskim ministrom vanjskih poslova Brunom Rodriguezom i rekao mu da su nove američke sankcije nametnute komunističkom otoku "neprihvatljive", izvijestila je ruska državna novinska agencija.

Visoki ruski diplomat rekao je prošli tjedan da će Moskva pružiti pomoć Havani, uključujući i materijalnu, u odgovoru na američki pokušaj da otok liši nafte.

"Sada je posebno razdoblje, nove sankcije. Znate kako se osjećamo glede ovoga", rekao je Putin Rodriguezu, objavila je novinska agencija TASS. "Mi ne prihvaćamo ništa slično", dodao je.

Šef Kremlja rekao je da se odnosi između Rusije i Kube razvijaju "u pozitivnom smjeru", izvijestio je TASS.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je svom kubanskom kolegi na odvojenom sastanku u srijedu da Moskva poziva Sjedinjene Države da ne nameću potpunu pomorsku blokadu otoka te poručio da se Rusija zalaže za pregovore Kube i SAD-a.

"Zajedno s većinom članica međunarodne zajednice pozivamo Sjedinjene Države da pokažu zdrav razum i odgovornost te se suzdrže od planova za pomorsku blokadu otoka slobode", rekao je Lavrov.

Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je u srijedu za TASS da Moskva nije razgovarala o kubanskom pitanju s Washingtonom.

Rusija, Ukrajina i SAD su ranije u srijedu u Ženevi završile novi krug trilateralnih mirovnih pregovora.