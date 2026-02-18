Obavijesti

News

Komentari 0
POTPORA HAVANI

Putin razgovarao s kubanskim ministrom: Nametnute sankcije Amerike su 'neprihvatljive'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Putin razgovarao s kubanskim ministrom: Nametnute sankcije Amerike su 'neprihvatljive'
Foto: Pavel Bednyakov

Ruski predsjednik u Moskvi poručio da će odnosi s Kubom jačati, dok Lavrov poziva SAD da odustane od planova o pomorskoj blokadi otoka.

Admiral

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u srijedu u Moskvi s kubanskim ministrom vanjskih poslova Brunom Rodriguezom i rekao mu da su nove američke sankcije nametnute komunističkom otoku "neprihvatljive", izvijestila je ruska državna novinska agencija. 

Visoki ruski diplomat rekao je prošli tjedan da će Moskva pružiti pomoć Havani, uključujući i materijalnu, u odgovoru na američki pokušaj da otok liši nafte.

KARNEVAL NA ULICAMA FOTO Divovski Putin i Trump žderu Europu, a tu je i Epstein: Nijemci ih brutalno ismijali!
FOTO Divovski Putin i Trump žderu Europu, a tu je i Epstein: Nijemci ih brutalno ismijali!

"Sada je posebno razdoblje, nove sankcije. Znate kako se osjećamo glede ovoga", rekao je Putin Rodriguezu, objavila je novinska agencija TASS. "Mi ne prihvaćamo ništa slično", dodao je. 

Šef Kremlja rekao je da se odnosi između Rusije i Kube razvijaju "u pozitivnom smjeru", izvijestio je TASS.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je svom kubanskom kolegi na odvojenom sastanku u srijedu da Moskva poziva Sjedinjene Države da ne nameću potpunu pomorsku blokadu otoka te poručio da se Rusija zalaže za pregovore Kube i SAD-a. 

GORUĆI PROBLEM Meksiko želi Kubancima poslati naftu: Žele izbjeći carine...
Meksiko želi Kubancima poslati naftu: Žele izbjeći carine...

"Zajedno s većinom članica međunarodne zajednice pozivamo Sjedinjene Države da pokažu zdrav razum i odgovornost te se suzdrže od planova za pomorsku blokadu otoka slobode", rekao je Lavrov.

Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je u srijedu za TASS da Moskva nije razgovarala o kubanskom pitanju s Washingtonom.

NIJE REKAO KOLIKO, ALI... Trump: 'Dajete naftu Kubi? E, nećete, stižu vam veće carine!'
Trump: 'Dajete naftu Kubi? E, nećete, stižu vam veće carine!'

Rusija, Ukrajina i SAD su ranije u srijedu u Ženevi završile novi krug trilateralnih mirovnih pregovora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026