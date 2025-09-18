Splićanin koji se tereti za ubojstvo oca: 'Već je bio mrtav, raskomadao sam ga pilom'

Splićanin je završio u istražnom zatvoru nakon što je otkriveno da je prije 13 godina raskomadao tijelo vlastitog oca. Na sudu tvrdi kako ga nije ubio, već da ga je pronašao mrtvog, a onda nakon par dana raskomadao pilom i dijelove bacio na Žnjanu i Zenti. Dijelovi tijela pronalaženi su u više navrata, a patolog je zbog slomljenih rebara posumnjao na nasilnu smrt. U to vrijeme nagađalo se čak i o mafijaškom ubojstvu.

Sin očevu smrt nije prijavio nego je godinama primao njegovu mirovinu, čime je HZMO oštetio za oko 80 tisuća eura. Osim toga, nastavio je živjeti u stanu u Držićevoj ulici, gdje je otac imao status zaštićenog najmoprimca. U slučaju njegove smrti, morao bi ga napustiti i predati vlasnici. Slučaj je razriješen kada je policija utvrdila da je umrli odavno imao nevažeću osobnu iskaznicu, piše Dalmatinski portal.

Sudac istrage odredio je pritvor zbog bešćutnog postupanja i opasnosti od ponavljanja djela, dok je prijedlog tužiteljstva za istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke i uznemirenja javnosti odbijen.