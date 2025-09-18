Muškarac je završio u istražnom zatvoru jer ga se tereti da je prije 13 godina ubio oca iz koristoljublja. Nakon smrti nastavio je primati njegovu mirovinu vrijednu gotovo 80 tisuća eura
Splićanin koji se tereti za ubojstvo oca: 'Već je bio mrtav, raskomadao sam ga pilom'
Splićanin je završio u istražnom zatvoru nakon što je otkriveno da je prije 13 godina raskomadao tijelo vlastitog oca. Na sudu tvrdi kako ga nije ubio, već da ga je pronašao mrtvog, a onda nakon par dana raskomadao pilom i dijelove bacio na Žnjanu i Zenti. Dijelovi tijela pronalaženi su u više navrata, a patolog je zbog slomljenih rebara posumnjao na nasilnu smrt. U to vrijeme nagađalo se čak i o mafijaškom ubojstvu.
Sin očevu smrt nije prijavio nego je godinama primao njegovu mirovinu, čime je HZMO oštetio za oko 80 tisuća eura. Osim toga, nastavio je živjeti u stanu u Držićevoj ulici, gdje je otac imao status zaštićenog najmoprimca. U slučaju njegove smrti, morao bi ga napustiti i predati vlasnici. Slučaj je razriješen kada je policija utvrdila da je umrli odavno imao nevažeću osobnu iskaznicu, piše Dalmatinski portal.
Sudac istrage odredio je pritvor zbog bešćutnog postupanja i opasnosti od ponavljanja djela, dok je prijedlog tužiteljstva za istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke i uznemirenja javnosti odbijen.
