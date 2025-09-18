Obavijesti

News

Komentari 1
DIJELOVE TIJELA BACIO U MORE

Splićanin koji se tereti za ubojstvo oca: 'Već je bio mrtav, raskomadao sam ga pilom'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Splićanin koji se tereti za ubojstvo oca: 'Već je bio mrtav, raskomadao sam ga pilom'
Foto: PIXSELL/

Muškarac je završio u istražnom zatvoru jer ga se tereti da je prije 13 godina ubio oca iz koristoljublja. Nakon smrti nastavio je primati njegovu mirovinu vrijednu gotovo 80 tisuća eura

Splićanin je završio u istražnom zatvoru nakon što je otkriveno da je prije 13 godina raskomadao tijelo vlastitog oca. Na sudu tvrdi kako ga nije ubio, već da ga je pronašao mrtvog, a onda nakon par dana raskomadao pilom i dijelove bacio na Žnjanu i Zenti. Dijelovi tijela pronalaženi su u više navrata, a patolog je zbog slomljenih rebara posumnjao na nasilnu smrt. U to vrijeme nagađalo se čak i o mafijaškom ubojstvu.

UBIO GA PRIJE 13 GODINA SLAGALICA STRAVE Sin ubio tatu u Splitu, dijelove tijela bacio u more i primao njegovu penziju
SLAGALICA STRAVE Sin ubio tatu u Splitu, dijelove tijela bacio u more i primao njegovu penziju

Sin očevu smrt nije prijavio nego je godinama primao njegovu mirovinu, čime je HZMO oštetio za oko 80 tisuća eura. Osim toga, nastavio je živjeti u stanu u Držićevoj ulici, gdje je otac imao status zaštićenog najmoprimca. U slučaju njegove smrti, morao bi ga napustiti i predati vlasnici. Slučaj je razriješen kada je policija utvrdila da je umrli odavno imao nevažeću osobnu iskaznicu, piše Dalmatinski portal.

RIJEŠILI MISTERIJ Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

Sudac istrage odredio je pritvor zbog bešćutnog postupanja i opasnosti od ponavljanja djela, dok je prijedlog tužiteljstva za istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke i uznemirenja javnosti odbijen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
PREŽIVJETI POSKUPLJENJE

Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'

Ivanka Strbad čisti stan da 'pokrpa' mirovinu. 'Političari su nam zgazili dostojanstvo, a lijepo žive',, kažu ona i prijatelji s kuglanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025