Pula: Zaštitar ulovio Srbina (29) da mobitelom snima golu djecu

U četvrtak oko 17.30 djelatnik zaštitarske tvrtke je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao srbijanskog državljanina kako mobitelom kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je pronašla materijal inkriminirajućeg sadržaja te je muškarac u petak u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske. Protiv njega je pokrenut i postupak sukladno odredbama Zakona o strancima.

- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja - istaknuli su iz istarske policije.

Uputili su i apel roditeljima da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži, uz napomenu da ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah dojave policiji.