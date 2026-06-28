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Pula: Zaštitar ulovio Srbina (29) da mobitelom snima golu djecu

Piše HINA,
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Pula: Zaštitar ulovio Srbina (29) da mobitelom snima golu djecu
Foto: PU osječko-baranjska

Istarska policija kazneno je prijavila 29-godišnjeg srbijanskog državljanina kojeg sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju, izvijestila je u nedjelju istarska policija

U četvrtak oko 17.30 djelatnik zaštitarske tvrtke je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao srbijanskog državljanina kako mobitelom kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije. 

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je pronašla materijal inkriminirajućeg sadržaja te je muškarac u petak u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske. Protiv njega je pokrenut i postupak sukladno odredbama Zakona o strancima.

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- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja - istaknuli su iz istarske policije.

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Uputili su i apel roditeljima da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži, uz napomenu da ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah dojave policiji.   

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