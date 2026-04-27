Puljak: HDZ gomila ljude u državne firme, to je trošak od 300 milijuna eura godišnje!

Marijana Puljak (Centar) upozorila je u ponedjeljak da je samo u dvije godine broj zaposlenih na državnom proračunu porastao za nevjerojatnih 12.500 osoba, što svakog zaposlenog u javnog sektoru u prosjeku košta 25.000 eura godišnje, navevši da se radi o ljudima koje je uglavnom zaposlio HDZ . "Za 12.500 novozaposlenih, to je više od 300 milijuna eura godišnje. To znači da je u protekle dvije godine HDZ svojim članovima i članovima njihovih obitelji, jer budimo realni, to su uglavnom ljudi koje je HDZ zaposlio, dao 600 milijuna eura vaših novaca više nego inače", rekla je Puljak tijekom slobodnih saborskih govora uime Kluba zastupnika Centra, NPS-a i GLAS-a.

Smatra da HDZ-u nije važna Hrvatska kao zemlja sretnih ljudi nego je njima važno samo kako "da je što više i što duže ogule za potrebe vlastite stranačke vojske". Pri tome im inflacija služi kao idealan paravan, ocijenila je.

Dok cijene u trgovinama divljaju, proračun se puni PDV-om brže nego ikad prije, ali se taj "višak" ne vraća građanima kroz niže poreze ili veće mirovine.

Puljak je navela i da je nekoliko tisuća od tih 12.500 zaposlenih zaposleno u zdravstvu i školstvu iako se liste čekanja ne smanjuju, a broj učitelja raste, dok broj učenika drastično pada.

Vrhuncem apsurda drži naš teritorijalni ustroj s 556 gradova i općina iako su istraživanja pokazala da čak 243 općine, ili njih 60 posto, ne pruža apsolutno nikakvu javnu uslugu svojim građanima.

Za razliku od Puljak, Anja Šimpraga (Klub SDSS-a) založila se za jačanje lokalnih zajednica upozorivši kako se ukidanjem općina neće razviti nerazvijena područja. Također, založila se da Donji Lapac dobije tim hitne medicinske pomoći jer da bi nekom hitna pomoć iz Korenice stigla na vrijeme za to joj je potrebno minimalno 40 minuta.

Marković (SDP): David Sopta u ACI-ju zaposlen ne zbog kompetencije nego zbog političkog kadroviranja

SDP-ova Ivana Marković (Klub SDP-a) izrazila je nezadovoljstvo činjenicom da je Vlada Davida Soptu imenovala članom Uprave ACI-ja.

"Imenovanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja nije samo obična kadrovska odluka. To je ogledni primjer kriterija kojim se upravlja ovom državom", rekla je.

Podsjetila je da je Sopta bio predsjednik Uprave Jadrolinije u vrijeme velike nesreće s trajektom Lastovo u ljeto 2024., u kojoj su poginula tri radnika.

Navodeći kako vladajući imenovanje Sopte opravdavaju njegovim upravljačkim iskustvom, upitala je li to iskustvo preplaćenih katamarana i prastarih trajekata koji ne plove i više vremena su na popravcima.

Marković smatra i da je "sustav vratio Soptu" ne zbog njegove kompetencije već zbog političkog kadroviranja.

Josip Jurčević (Klub Hrvatskih suverenista, stranke Pravo i pravda i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) upozorio je da će Hrvatska morati vratiti 179 milijuna eura europskog novca ako tvrtka Verne (dio Rimac Grupe) do 30. lipnja 2026. ne homologira robotaksije koji će bez vozača obavljati sve radnje kao da je u njemu vozač.

To je, pojasnio je, europski novac iz europskog mehanizma oporavka i otpornosti, za koji je jamac Hrvatska. Jurčević je kazao i da Rimac neće ispuniti zadane rokove, a što je, naveo je, rekao i sam Mate Rimac.

Dalija Orešković (NZ) rekla je da je premijer Andrej Plenković prošlog tjedna na komemoraciji povodom obilježavanja proboja zatočenika ustaškog koncentracijskog logora u Jasenovcu ponovno ustaški poklič "Za dom spremni" vezao uz Domovinski rat i time potaknuo njegovo daljnje uzvikivanje.

Pri tome je prozvala Veljka Kajtazija, koji u Saboru predstavlja romsku nacionalnu manjinu, da o tome nije rekao ništa kao niti o političkim stavovima Domovinskog pokreta (DP) čijim su članovima "Jure Francetić i Rafael Boban ponos, a Ante Pavelić vođa".

"Predstavnik Roma mora biti odgovoran prema Romima, a ne prema političkim dogovorima koje ima s vladajućima", rekla je.

To je izazvalo više reakcija zastupnika DP-a, a Stipe Mlinarić joj je spočitnuo kako za saborskom govornicom nikada nije spomenula Aleksandra Vasiljevića, Veselina Šljivančanina i sve one koji su nosili zvijezdu petokraku.

"Vrlo dobro znate povijest prije 80 godina, a ne znate povijest od prije 30 godina", rekao je. Prozvao ju je i da se bavi žrtvama Drugog svjetskog rata dok žrtve Domovinskog rata prešućuje.