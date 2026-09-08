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o milijunima za sanaciju

Puljak: Sanaciju u Gospiću neka plate odgovorni, a ne građani!

Piše HINA,
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Puljak: Sanaciju u Gospiću neka plate odgovorni, a ne građani!
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Zagreb: Konferencija za medije Marijane Puljak nakon sjednice Predsjedništva Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Marijana Puljak je istaknula kako građani ne bi trebali snositi troškove sanacije otpada u Gospiću, nego oni koji su odgovorni za zagađenje, te je predložila ukidanje stranačkih rukovodećih mjesta kao izvor financiranja.

Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak poručila je u utorak da sanaciju otpada u Gospiću ne smiju platiti građani nego oni koji su odgovorni za zagađenje, a smatra i da bi se sanacija mogla financirati ukidanjem tisuća 'bespotrebnih, uglavnom HDZ-ovih stranačkih rukovodećih mjesta'. Puljak je ocijenila da je premijer Andrej Plenković, najavljujući plan sanacije do 25. rujna i mogućnost gradnje spalionice opasnog otpada, počeo "pripremati javnost" na trošak koji će na kraju platiti građani.

Podsjetila je da je procjena troška sanacije Like u dva mjeseca skočila s 50 na 125 milijuna eura, dok je količina otpada u međuvremenu pala, upitavši koliko će stvarno koštati sanacija koju provodi Fond za zaštitu okoliša, institucija koja je, kako tvrdi, 2023. imala direktora sa sedam savjetnika te iste godine raspisala natječaj za osmog.

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Konferencija za medije Marijane Puljak nakon sjednice Predsjedništva Sabora VIDEO
Konferencija za medije Marijane Puljak nakon sjednice Predsjedništva Sabora | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Kritizirala je i to što je Državni inspektorat, kako je istaknula, osam mjeseci bio bez glavnog inspektora, a imenovanje je najavljeno tek nakon prosvjeda.

"Ljudi u Lici su u strahu i mahom ne piju vodu iz vodovoda. Oni ondje žive, i sad će im se poslati i račun za nered koji nisu napravili. Mi to odbijamo", rekla je Puljak.

Stranka Centar traži ukidanje 10.000 stranačkih rukovodećih mjesta u državnim tvrtkama i javnoj upravi za koja tvrde da postoje zbog stranačke pripadnosti, a ne zbog posla, te da se ušteđeni novac iskoristi za sanaciju najzagađenijih lokacija u Hrvatskoj.

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"Vlada nas priprema na to da ćemo sanaciju platiti mi. Ne želimo. Neka je plate oni koji su odgovorni", poručila je Puljak, dodavši da su građani već jednom platili kroz svoje plaće i da neće platiti drugi put.

Stranka Centar je pokrenula i peticiju na internetskoj stranici metla.hr.

Plenković je u ponedjeljak najavio da će plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću biti dovršen do kraja rujna te da se razmatraju sve opcije, uključujući gradnju spalionice opasnog otpada i odvoz otpada na drugu lokaciju uz nastavak trijaže.

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