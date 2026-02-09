Obavijesti

News

Komentari 0
JEDINSTVENA JELA

Čak 6 sati peku rebarca: Dođeš, pojedeš i možda osvojiš Harley

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Čak 6 sati peku rebarca: Dođeš, pojedeš i možda osvojiš Harley
5
24SATA Bestovje: Burger house San Antonio koja ima nagradnu igru za motocikl Harley-Davidson | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Restoran San Antonio u Bestovju pred ulazom ima izložen Harley Davidson kojeg će u svibnju, po završetku nagradne igre, osvojiti sretni dobitnik. Jela pripremaju po receptima koji dolaze ravno iz Texsasa

Admiral

Dva tjedna smo gazda i ja obilazili teksaške restorane, družili se s tamošnjim osobljem i upijali njihova znanja. Dobili smo hrpu recepata koje sada koristimo u našem restoranu, a ljudi su oduševljeni, rekao je Goran Glavina (48), voditelj San Antonia u Bestovju kod Svete Nedelje.

Jedinstvena jela u konačnici neće samo zadovoljiti najzahtjevnija nepca, već svatko može kušajući ih, osvojiti i legendarni motor Harley Davidson. Ideja za nagradnu igru je, kaže Goran, došla upravo od gazde Mate Zirduma koji je veliki obožavatelj motora te i sam vozi jednog marke Indian. Pred se restoranom se stoga nalazi novi Harley Davidson od 975 kubika čija je cijena inače oko 20.000 eura. Za sudjelovanje u nagradnoj igri za osvajanje tog ljepotana, potrebno je naručiti platu ili burger.

24SATA Bestovje: Burger house San Antonio koja ima nagradnu igru za motocikl Harley-Davidson
24SATA Bestovje: Burger house San Antonio koja ima nagradnu igru za motocikl Harley-Davidson | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Bogata plata za dvoje

- U platu je uključen bisket, juneći prsni mišić izrazito tvrd i pun vezivnog tkiva koji zahtjeva dugotrajnu pripremu na niskoj temperaturi. Pečemo ga punih šest sati. Tu si u goveđa rebra te svinjska rebra u barbeque umaku, kobasice punjenee halpeno paprikama i cedar sirom, a tu je i krumpir punjen sirom i vrhnjem. Uz sve to dobije se i klip kukuruza pržen na maslacu te porcija graha chilli con carne. Od toga se komotno mogu najesti dvije osobe - kaže Goran.

24SATA Bestovje: Burger house San Antonio koja ima nagradnu igru za motocikl Harley-Davidson
24SATA Bestovje: Burger house San Antonio koja ima nagradnu igru za motocikl Harley-Davidson | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Druga opcija je Amarillo burger s brisketom iz smokera. 

Burger iz snova

- U njega ide honey mustard umak od senfa i meda, brisket, kiseli krastavci, pivsko pecivo, ponfrit i barbeque umak. Burger je za svaku preporuku - kaže Goran. U Texas su otišli u ožujku prošle godine, a kada su se vratili, mjesima su vježbali sve recepte, pripremali se i počeli reklamirali jela. 

24SATA Bestovje: Burger house San Antonio koja ima nagradnu igru za motocikl Harley-Davidson
24SATA Bestovje: Burger house San Antonio koja ima nagradnu igru za motocikl Harley-Davidson | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- A onda smo shvatili da bi nagradna igra mogla biti sjajna reklama za naša jela. Ta se jela savršeno uklapaju u naš restoran koji je uglavnom u kaubojskom stilu, vole ga bikeri, ali i svi ljubitelji roštilja i kvalitetnog mesa koje naručujemo baš iz Texsasa - otkrio je Goran. Plata za dvoje s kojom se ulazi u nagradnu igru košta 68 eura, a u njoj je 1200 grama mesa, dok Amarillo burger košta 16.5 eura i u njemu je 150 grama mesa. Nagrdna igra počela je u siječnju, a završava 1. svibnja kada će biti izvlačenje.

- Do sada već imamo oko 1000 računa koji su ušli u nagradnu igru. Mislim da će biti jako zanimljivo. Imamo tu puno strastvenih vozača motora koji jedva čekaju izvlačenje i nadaju se Harleyu - kaže Goran. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje
EVO ŠTO NAS ČEKA

Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje

Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026