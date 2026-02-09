Čak 6 sati peku rebarca: Dođeš, pojedeš i možda osvojiš Harley

Dva tjedna smo gazda i ja obilazili teksaške restorane, družili se s tamošnjim osobljem i upijali njihova znanja. Dobili smo hrpu recepata koje sada koristimo u našem restoranu, a ljudi su oduševljeni, rekao je Goran Glavina (48), voditelj San Antonia u Bestovju kod Svete Nedelje.

Jedinstvena jela u konačnici neće samo zadovoljiti najzahtjevnija nepca, već svatko može kušajući ih, osvojiti i legendarni motor Harley Davidson. Ideja za nagradnu igru je, kaže Goran, došla upravo od gazde Mate Zirduma koji je veliki obožavatelj motora te i sam vozi jednog marke Indian. Pred se restoranom se stoga nalazi novi Harley Davidson od 975 kubika čija je cijena inače oko 20.000 eura. Za sudjelovanje u nagradnoj igri za osvajanje tog ljepotana, potrebno je naručiti platu ili burger.

24SATA Bestovje: Burger house San Antonio koja ima nagradnu igru za motocikl Harley-Davidson | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Bogata plata za dvoje

- U platu je uključen bisket, juneći prsni mišić izrazito tvrd i pun vezivnog tkiva koji zahtjeva dugotrajnu pripremu na niskoj temperaturi. Pečemo ga punih šest sati. Tu si u goveđa rebra te svinjska rebra u barbeque umaku, kobasice punjenee halpeno paprikama i cedar sirom, a tu je i krumpir punjen sirom i vrhnjem. Uz sve to dobije se i klip kukuruza pržen na maslacu te porcija graha chilli con carne. Od toga se komotno mogu najesti dvije osobe - kaže Goran.

24SATA Bestovje: Burger house San Antonio koja ima nagradnu igru za motocikl Harley-Davidson | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Druga opcija je Amarillo burger s brisketom iz smokera.

Burger iz snova

- U njega ide honey mustard umak od senfa i meda, brisket, kiseli krastavci, pivsko pecivo, ponfrit i barbeque umak. Burger je za svaku preporuku - kaže Goran. U Texas su otišli u ožujku prošle godine, a kada su se vratili, mjesima su vježbali sve recepte, pripremali se i počeli reklamirali jela.

24SATA Bestovje: Burger house San Antonio koja ima nagradnu igru za motocikl Harley-Davidson | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- A onda smo shvatili da bi nagradna igra mogla biti sjajna reklama za naša jela. Ta se jela savršeno uklapaju u naš restoran koji je uglavnom u kaubojskom stilu, vole ga bikeri, ali i svi ljubitelji roštilja i kvalitetnog mesa koje naručujemo baš iz Texsasa - otkrio je Goran. Plata za dvoje s kojom se ulazi u nagradnu igru košta 68 eura, a u njoj je 1200 grama mesa, dok Amarillo burger košta 16.5 eura i u njemu je 150 grama mesa. Nagrdna igra počela je u siječnju, a završava 1. svibnja kada će biti izvlačenje.

- Do sada već imamo oko 1000 računa koji su ušli u nagradnu igru. Mislim da će biti jako zanimljivo. Imamo tu puno strastvenih vozača motora koji jedva čekaju izvlačenje i nadaju se Harleyu - kaže Goran.