Pupovac o Dabri: 'On tone sve dublje. Sebe i društvo zakopava u crnilo svega toga nečasnog'

Sporno pjevanje DP-ovca Josipa Dabre i dalje 'diže prašinu' među saborskim zastupnicima pri čemu iz njegove stranke poručuju da je za njih Domovinski rat jedini temelj te da je stranka kompaktna cjelina iz koje neće izdvajati Dabru dok ljevica svu odgovornost pripisuje premijeru Andreju Plenkoviću.

„Hrebak je izjavio da ne želi biti s 'glupim desničarima'. Od mene nikada niste čuli takvo što, a znate da sam vrlo žestok u sabornici i branjenju svojih stavova. Rekao je i da je Domovinski rat temelj Republike Hrvatske, pa gdje ćete bolje ljude da brane taj temelj od Domovinskog pokreta. Za nas je Domovinski rat jedan jedini temelj”, poručio je DP-ov Stipo Mlinarić.

Hrebaka poziva da se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata, ako mu je temelj Domovinski rat, i pritom misli na Ivicu Kukavicu, Tomislava Josića, Peđu Mišića i Stipu Mlinarića jer, kaže, četvorica heroja Domovinskog pokreta sjede u Saboru.

Ako mi nismo svojim djelom pokazali da baštinimo taj temelj, naglašava, onda pitam Hrebaka zašto je, ako je deset godina u vlasti, DP morao ući s tim temeljem, u koji se on zaklinje, i donijeti Zakon o grobljima. Mi se nemamo kome pravdati što je nama temelj, dodaje, jer temelj nam je Domovinski rat i nijedan drugi, ni nacistički, ni komunistički, i to pokazujemo svojim djelima.

Kazao je i da nema izdvajanja Dabre iz DP-a, jer stranka je, kaže, cjelina, nema pojedinca i bio je konstruktivan i korektan partner od kada je ušao u vlast, koji nikada nikome nije postavljao uvjete i uvijek bio na liniji RH koja provodi zajednički program HDZ-a i DP-a i ostalih koalicijskih partnera.

Ante Sanader (HDZ) kazao je da nije čuo da se Dabro ne želi ispričati, te pozvao da se pita njega je li to loša poruka.

Milorad Pupovac (SDSS) poručio je da ni ne treba biti Dabrine isprike, nitko je, kaže, ne traži, barem ne on. „Tražimo da toga više nema, a to nije stvar Dabre nego onih koji trebaju voditi računa o tome da se zna što je u ovoj zemlji dopušteno, a što nije. Pritom mislim na sve one koji trebaju, mogu i moraju voditi računa o ustavnim, zakonskim i moralnim vrijednostima ove zemlje”, poručio je.

Pupovac: Dabro društvo sve dublje zakopava u crnilo

Dabrinu izjavu da nije mislio na njega kada je pjevao spornu pjesmu, Pupovac je komentirao riječima da se 'taj čovjek šegači i nastavlja vrijeđati one koji se sjećaju žrtava Pavelićeva režima i misli da je to dopušteno'. „On samo tone dublje, sebe i ovo društvo dublje zakopava u crnilo toga traga nečasnog, Pavelićevog, ustaškog, NDH-škog”, zaključio je Pupovac.

Saša Đujić (SDP) ustvrdio je da je Dabro bio potpredsjednik Vlade, dakle, zamjenik Andreja Plenkovića, prvog radikalno desnog premijera u Republici Hrvatskoj. „Prije godinu i pol dana, kada je Dabro izlazio iz Vlade upozorio je na kriminal u Hrvatskim šumama i onda na upit medija zašto o tome nije prije govorio, kazao je da mu je šef rekao da šuti. Danas je očito da mu je šef rekao da šuti, ali mu nije rekao da ne pjeva pa on pjeva i dalje, a šuti jedino šef. Andrej Plenković se nekako skromno očitovao oko toga, a što više zadnja tri dana gledamo ovaj igrokaz, smatramo da je to sve namjerno izrežirano i pušteno”, ocijenio je.

Interesantno je, napominje, da zbog snimke Hrebak radi buru u čaši vode, demonstrativno viče 'dosta je', a drugi dan kao da se ništa nije dogodilo i sve se događa tri, četiri dana prije izbora novog ministra koji očito nije ugrožen. Ne bih, kaže, isključio da je sve skupa izrežirano i dogovoreno sa šefom koji govori 'šutite, ali pjevati možete', i očito pokazuje da je ovo najradikalnija desna Vlada u Hrvatskoj u povijesti. Dolazi jubilarni 38. ministar nakon smjene prethodnika s nizom afera i problema, i umjesto da pričamo o tome i svim drugim problemima u državi, mi pričamo o snimci staroj deset mjeseci i Hrebakovim izjavama, istaknuo je Đujić.

Sandra Benčić (Možemo!) smatra da je za ovu situaciju najodgovorniji premijer jer je uvođenjem ideje dvostruke konotacije stvorio atmosferu u kojoj zapravo postoji samo jedna konotacija, i to se sada vidi, a to je veličanje ustaškog genocidnog režima. Dozvolio je, upozorava, i institucionalizirao 'ZDS' u Saboru i jednom kada je to napravio, bilo je potpuno jasno što će preplaviti Hrvatsku. „Od Hrvatske je stvorio jedinu državu članicu EU u kojoj premijer te zemlje tolerira i nastavlja biti u koaliciji s partnerima koji otvoreno, bez skrivanja i namjerno javno veličaju genocidni nacistički fašistički režim, ne postoji drugi premijer koji to tolerira”, kazala je.

Premijer je, naglašava, propustio ispričati se svim hrvatskim građanima za činjenicu da njegova koalicijski partner to čini, a nije se ispričala ni stranka u kojoj je Dabro za to što čini.

Što se tiče ostalih koalicijskih partnera, sve političke stranke kojima je stalo do Ustava ove zemlje, do ove zemlje i zdravlja ovog društva ne mogu ostati u koaliciji sa strankom i zastupnicima koji otvoreno veličaju genocidni režim, dapače, poglavnika tog genocidnog režima koji je osobno naređivao masovno istrebljenje Židova, Srba i Roma i koji se potpisivao sa 'ZDS- Sieg Heil'.

Mi očekujemo da postoji politički konsenzus na najširem mogućem spektru, od ljevice do desnice, da se ova zemlja ne može temeljiti na genocidnom NDH režimu. A to traži djelovanje da s onim političkim opcijama i pojedincima koji to zastupaju ne ulaziš u koaliciju, i to se prvo tiče Andreja Plenkovića.

Troskot: Hrebak najveći gubitnik jer nije napustio koaliciju

Za Zvonimira Troskota (Most) najveći gubitnik cijele ove situacije je Dario Hrebak koji nije postupio sukladno svojim riječima da će napustiti koaliciju. Mi se, napominje, danima bavimo izjavama Dabre, analizirajući hoće li doći do pada parlamentarne većine, što je vidljivo iz aviona da se neće dogoditi. Hrebak si je, kaže, dozvolio da ne dođe na sastanak parlamentarne većine, a ispod radara nam veliki problemi građana i gospodarstva. „Zbog Hrebakovih objavama na društvenim mrežama mi se ne bavimo tim stvarima, a zbog njega se diže bura koja nema nikakve plodove i zato treba odgovarati hrvatskoj javnosti. Pozicija Mosta je jasna – osuđujemo sve totalitarne režime i bilo kakvo njihovo veličanje ne dolazi u obzir”, poručio je Troskot.

Daliboru Pausu (IDS) Dabro nije problem jer su mu, kaže, njegova stajališta bila jasna i prije nego što je propjevao. „Meni su problem oni koji pjevuše u sebi, ne pjevaju glasno, a sjede s Dabrom. Nije problem u Dabri koji jasno izražava svoja stajališta, s kojima se ne slažemo, nego je problem u onima koji podržavaju ta stajališta, ali šute o tome i glume da su nešto drugo”, istaknuo je. Pojasnio je da da ovime 'sigurno misli i na dobar dio HDZ-a' te dodaje da je, uostalom, i Dabro proizašao iz HDZ-a.