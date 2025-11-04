Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split! Osudio incident: 'To nas sve treba zabrinuti...'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac stigao je utorak u Split gdje će posjetiti događaj u sklopu Dana srpske kulture. Maskirani huligani, njih između 50 i 100, u ponedjeljak su zaustavili održavanje folklorne večeri u sklopu Dana srpske kulture, ali iz organizacije su poručili kako će se manifestacijom nastaviti... U utorak je na rasporedbu izložba "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića

"Premijer se sinoć oglasio i sinoć smo razgovarali, kao i sa nekim drugim članovima Vlade. Reći ću da za ovakvu pojavu, koja je jedna u nizu proteklih mjeseci, slična po svojem karakteru manifestiranja mržnje prema kulturi, prema etničkim razlikama je nešto što nas sve treba zabrinuti i traži ozbiljnu političku angažiranost, kazao je Pupovac u izjavi za N1.

"Očekujemo da će Vlada i Sabor krenuti u tom smjeru - da se prekine navikavanje na nasilno ponašanje i govor mržnje prema ljudima koji to ničim nisu zaslužili. Naročito to nije zaslužio ovaj grad koji je kroz svoju dugu povijest nosio barjak slobode. Siguran sam da će ovaj grad, zajedno sa svim drugima u Hrvatskoj, znati obraniti barjak slobode", dodao je Pupovac za N1.

Nemile scene u Splitu

Podsjećamo, u Splitu je u ponedjeljak navečer došlo do sramotnih scena. Skupina od 50-ak huligana, neki kažu da ih je bilo i 100, upala je u prostoriji gradskog kotara Blatine i zaustavila program Dana srpske kulture...

Uzvikivali su "za dom spremni", vrijeđali su sudionike povicima "smeća srpska"... Ukratko, folklorni program koji je bio predviđen, morao je biti otkazan.

Splitska policija je za 24sata potvrdila kako su u ponedjeljak popodne zaprimili dojava da se skupina KUD iz Novog sada ne osjeća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su trebali nastupiti zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili ispred objekta.

"Vozač skupine je dojavio da su se udaljili u smjeru kvarta Split 3. Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita. Naknadno smo saznali da je dio okupljene skupine mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gdje se trebala održati manifestacija i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su isti i učinili", kazali su iz policije...

Huligani su srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta" poručili da ne mogu održati nastup jer je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara. Svjedoci navode da su huligani bili odjeveni u crno.

Kako neslužbeno doznajemo, organizatori su odmah pristali napustiti prostorije kotara kako ne bi ugrozili sigurnost izvođača i gostiju iz Novog Sada, među kojima ima i djece, te su događaj prijavili policiji.