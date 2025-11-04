Obavijesti

News

Komentari 1
NAKON SRAMOTNOG INCIDENTA

Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split! Osudio incident: 'To nas sve treba zabrinuti...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split! Osudio incident: 'To nas sve treba zabrinuti...'
7
Milorad Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Siguran sam da će ovaj grad, zajedno sa svim drugima u Hrvatskoj, znati obraniti barjak slobode", poručio je Pupovac iz Splita...

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac stigao je utorak u Split gdje će posjetiti događaj u sklopu Dana srpske kulture. Maskirani huligani, njih između 50 i 100, u ponedjeljak su zaustavili održavanje folklorne večeri u sklopu Dana srpske kulture, ali iz organizacije su poručili kako će se manifestacijom nastaviti... U utorak je na rasporedbu izložba "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića

"Premijer se sinoć oglasio i sinoć smo razgovarali, kao i sa nekim drugim članovima Vlade. Reći ću da za ovakvu pojavu, koja je jedna u nizu proteklih mjeseci, slična po svojem karakteru manifestiranja mržnje prema kulturi, prema etničkim razlikama je nešto što nas sve treba zabrinuti i traži ozbiljnu političku angažiranost, kazao je Pupovac u izjavi za N1.

SRAMOTNI INCIDENT U SPLITU Huligani protjerali nasmiješene mlade ljude koji su samo došli nastupati: 'Neugodna situacija'
Huligani protjerali nasmiješene mlade ljude koji su samo došli nastupati: 'Neugodna situacija'

"Očekujemo da će Vlada i Sabor krenuti u tom smjeru - da se prekine navikavanje na nasilno ponašanje i govor mržnje prema ljudima koji to ničim nisu zaslužili. Naročito to nije zaslužio ovaj grad koji je kroz svoju dugu povijest nosio barjak slobode. Siguran sam da će ovaj grad, zajedno sa svim drugima u Hrvatskoj, znati obraniti barjak slobode", dodao je Pupovac za N1.

Nemile scene u Splitu

Podsjećamo, u Splitu je u ponedjeljak navečer došlo do sramotnih scena. Skupina od 50-ak huligana, neki kažu da ih je bilo i 100, upala je u prostoriji gradskog kotara Blatine i zaustavila program Dana srpske kulture...

Uzvikivali su "za dom spremni", vrijeđali su sudionike povicima "smeća srpska"... Ukratko, folklorni program koji je bio predviđen, morao je biti otkazan. 

NOVOSAĐANI UPLAŠENI 'Stigli smo kući iz Splita. Vikali su nam: Jel' ti se vrti od previše Užičkog? Mi smo došli plesati'
'Stigli smo kući iz Splita. Vikali su nam: Jel' ti se vrti od previše Užičkog? Mi smo došli plesati'

Splitska policija je za 24sata potvrdila kako su u ponedjeljak popodne zaprimili dojava da se skupina KUD iz Novog sada ne osjeća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su trebali nastupiti zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili ispred objekta.

"Vozač skupine je dojavio da su se udaljili u smjeru kvarta Split 3. Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita. Naknadno smo saznali da je dio okupljene skupine mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gdje se trebala održati manifestacija i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su isti i učinili", kazali su iz policije...

SRAMOTNI INCIDENT U SPLITU 'Sudionici Dana srpske kulture o izlasku iz gradskog prostora su pregovarali kao da su taoci!'
'Sudionici Dana srpske kulture o izlasku iz gradskog prostora su pregovarali kao da su taoci!'

Huligani su  srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta" poručili da ne mogu održati nastup jer je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara. Svjedoci navode da su huligani bili odjeveni u crno.

Kako neslužbeno doznajemo, organizatori su odmah pristali napustiti prostorije kotara kako ne bi ugrozili sigurnost izvođača i gostiju iz Novog Sada, među kojima ima i djece, te su događaj prijavili policiji. 

TOMISLAV KLAUŠKI Huligani su nositelji novog zla koje se hrani ustaštvom, vjerom i militantnim nacionalizmom
Huligani su nositelji novog zla koje se hrani ustaštvom, vjerom i militantnim nacionalizmom
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.
Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete
DELIRIJ

Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

Ovi iz Hrvatske su mislili da su pokopali Srbiju, da će Srbija biti slaba i očajna kao u vrijeme Tadića. Gdje će glavna vijest biti da uživam u glazbi Severine i da nisam ponosan na to što sam predsjednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspješnu od naše, ja sam ih pohvalio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025