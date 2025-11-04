'Stigli smo kući iz Splita. Vikali su nam: Jel' ti se vrti od previše Užičkog? Mi smo došli plesati'

Uplašili smo se, bilo je jako neugodno, ali unatoč svemu, doći ćemo opet jednog boljeg dana, ako nas pozovu, da otplešemo svoje plesove. Mi smo samo zato došli u Split - plesati, kaže nam mlada djevojka iz novosadskog folklornog udruženja Veliko kolo, koje je trebalo sudjelovati u programu Dana srpske kulture u Splitu no potjerani su iz gradskog prostora, gdje su trebali nastupati. Ona i direktor Velikog kola Milan Veselinović su nam ipričali što se sinoć događalo u Splitu i kako su to doživjeli. Odmah nakon incidenta su sjeli u kombi i krenuli za Novi Sad, u koji su stigli danas u jutarnjim satima.

- Jako nam je žao što je sve završilo tako. Bili smo skeptični kad smo išli u Split, postojala je bojazan da nešto ne krene u krivom smjeru i baš se to, eto, i dogodilo, govori nam djevojka uz uvjet anonimnosti.

U Split su stigli u subotu, kaže, i sve je bilo u redu do ponedjeljka. Domaćini su bili ljubazni, sve je teklo u redu.

- Nešto prije 19 sati smo kombijem stigli do mjesta nastupa, direktor je vozio nas osmero - četiri smo djevojke i četiri mladića. Iskrcao nas je ispred zgrade u kojoj smo trebali nastupati, i otišao tražiti parking. Ušli smo unutra noseći kostime, trebali smo izvesti četiri točke, četiri plesa pa smo i toliko kostima ponijeli. Dobili smo neku pozadinsku prostoriju za presvlačenje, u kojoj smo se nalazili kad su dvije djevojke samo otišle provjeriti je li sve u redu s glazbom u dvorani. Publike još nije bilo, samo mi i ostali izvođači, dvadesetak ljudi ukupno, govori djevojka.

Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Njih dvije su se, uznemirene, odjednom vratile u svlačionu i rekle nam da su unutra ljudi s fantomkama, sakrili su bili donji dio lica, i svi su bili u crnome. Nisu vikali, pričali su jasno, pitali tko je odgovoran za ovo, a onda se obratili Marku Veselinoviću, našem domaćinu iz Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta'. Gospodin Veselinović je te koji su ušli zamolio samo da izađu, jer plaše ljude. Ja sam odmah nazvala našeg direktora obavijestiti ga što se događa, on još nije bio stigao jer je išao parkirati. U međuvremenu, gospodin Marko nam je svima rekao da se priredba otkazuje, i da bi svi trebali napustiti prostor, nastavlja djevojka.

- Naredili su nam da izađemo, i rekli da konflikta neće biti, ti ljudi u crnom. Izađite, ništa se neće dogoditi, govorili su. Domaćini iz Prosvjete su bili smireni, i učinili su da se osjećamo sigurno. Brzinski smo spakirali svoje stvari, i izašli iz zgrade. Bilo je to jako nelagodno. U prolazu su nam svi ti ljudi, u crnome, svašta dovikivali. Kolegi koji ima brkove dobacivali su: Brko, tu si došao igrati, a kolegici koja se spotaknula su povikali: Jel ti se to zavrtilo u glavi od previše Užičkog kola, i takve stvari, nastavlja Novosađanka.

- Nismo ništa odgovarali na te provokacije, šutke smo otišli. Nitko nas nije pratio. Ja sam cijelo vrijeme bila na liniji s inspektoricom iz vaše policije, bila je jako draga i ljubazna, surađivali smo svi s policijom. Naš je direktor došao po nas, policija nas je otpratila do apartmana u kojima smo bili, spakirali smo se i odmah napustili Split, govori djevojka.

- Bez obzira na sve, Split će nam ostati u lijepom sjećanju. Vratit ćemo se otplesati ako nas pozovu, kaže djevojka. Roditelji su, kaže nam, sretni što su se vratili živi i zdravi.

Direktor Velikog kola Milan Veselinović kaže nam kako nije bio unutra u vrijeme ulaska "ljudi u crnom", jer je tražio parking nakon što je osmero mladih iskrcao ispred zgrade.

- Dok sam se pješice vraćao s parkinga, nazvali su me moji folkloraši i rekli što se događa, i da ne ulazim unutra. Ispred zgrade je stajalo više od pedeset ljudi, mladih uglavnom. Počela me hvatati panika zbog mojih mladih unutra, nisam znao jesu li dobro. Zvao sam policiju koja je ubrzo došla s više vozila. Bili smo uplašeni. Kad su izvođači izlazili, ovi u crnome su im napravili prolaz, bilo je baš nelagodno. Nisam razumio što govore ti ljudi, nešto su mrmljali. Kad su svi izašli, policija nas je otpratila do prostora Prosvjete , tu sam preuzeo svoje folkloraše, nastavlja Veselinović. Onda su ispraćeni i do smještaja, uzeli su svoje stvari, nakon čega ih je policija otpratila i do ulaska na autoput.

- Imali smo policijsku podršku cijelo vrijeme, rekli su nam da se javimo s puta ako bude trebalo, zaključuje Veselinović.

Kratko smo razgovarali i s Markom Veselinovićem iz splitske Prosvjete, domaćinom otkazane manifestacije. Taman je u vrijeme našeg poziva bio na policiji.

- Zato vam ništa ne mogu reći, sve je dalje na policiji, rekao je Veselinović. Na pitanje je li ga jučer bilo strah i kako se osjećao odgovara nam kako su mu na pameti bili samo ti mladi ljudi koji su trebali nastupati.

- Nisam se ovih u crnome bojao, odavno sam ja te strahove prebolio. Bilo mi je samo važno da zaštitim djecu... govori Veselinović.