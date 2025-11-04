Uzvikujući Za dom spremni tražili su da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana
'Sudionici Dana srpske kulture o izlasku iz gradskog prostora su pregovarali kao da su taoci!'
Pedesetak maskiranih muškaraca, odjevenih u crne majice, upali su na tribinu Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu. Članovima Srpskog kulturnog društva Prosvjeda poručili su da na tom mjestu ne mogu održati nastup jer se, po njihovu mišljenju, u mjesecu u kojem se obilježava pad Vukovara "takav program ne bi trebao održavati".
Uzvikujući Za dom spremni tražili su da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana. Iz "Prosvjete" su naglasili da nije bilo fizičkog sukoba ni naguravanja. Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Prosvjete, posvjedočio je za Novosti da su neki dizali desnicu u zrak i uzvikivali „Za dom spremni“ i „Hrvatska, Hrvatska“ te da je riječ uglavnom o mladim ljudima, po procjeni između 17 i 20 godina. Neslužbeno se piše da se radi o članovima Torcide.
Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", u programu Novog dana na N1 komentirao je sramotni upad maskiranih huligana.
- Bilo je svakakvih incidenata u različitim dijelovima zemlje - u Petrinji, prije nekoliko godina i napad u Uzdolju na stanovnike tog mjesta. Ono što je šokantno i neobično i zbog organizirarnosti skupine koja je prekinula jedan događaj koji je teško mogao biti benigniji. Radi se o folklornom nastupu dječje skupine i zboru grupe umirovljenike koji u sklopu dana srpske kulture organiziraju događaj praktički samo za srpsku zajednicu - rekao je.
Svi su napustili tribinu i događaj, uključujući ljude iz Novog Sada, potvrdio je predsjednik SKD "Prosvjeta".
- Posebno je uznemirujuće što se vidi i na snimkama, oni su de facto o sigurnosti izlaska iz gradskog prostora pregovarali kao da su taoci. Trenutačno su svi na sigurnom. Policija je nakon određenog vremena intervenirala i sada smo u situaciji da gledamo kako da ljude umirimo i osiguramo im elementarnu sigurnost - naglasio je.
Kaže da nisu imali indikacija da bi se to moglo dogoditi, a to kako da policija nije znala da će se preko 100 ljudi okupiti na vrlo organizirani način u maskama i izbaciti ljude iz gradskog prostora je nešto na što ne možemo dati odgovor, kazao je.
- Jako nas čudi i zabrinjava - dodao je te otkrio sljedeće korake.
Ne preostaje nam mnogo osim da pokušamo održati Dane srpske kulture, istaknuo je.
- Podržavanje srpske kulture, kulturni amaterizam i izdavaštvo su naša osnovna misija i u skladu je s našom ustavnom ulogom kao organizacija nacionalnih manjina i statutarnim obavezama. Nemamo druge namjere niti mogućnosti nego provođenja sovg programa po planu, a do koje mjere ćemo ga moći provoditi ne ovisi o nama - rekao je Vukobratović.
Unatoč svemu, u utorak u 12 sati u Alliance Francaise Split, u Marmontovoj ulici bit će otvorena izložba "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića, a na otvaranju će biti i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba među kojima i predsjednik Prosvjete Nikola Vukobratović. Smatra da sam incident ima svog organizatora i inicijatora te "netko direktno stoji iza toga".
- Ovakav i slični događaji ne bi bi bili mogući da društvena atmosfera nije dovoljno pripremljena za to i da nije normalno ne samo prekidati događaje nego i zatočiti ljude u gradskom prostoru jer su srpske nacionalnosti - rekao je i zaključio da se za to stvaraju preduvjeti stvaranjem atmosfere straha".
Vukobratović je otkrio da smatra da su potrebni energičniji postupci da bi srpska manjina mogla ostvarivati svoja elementarna prava.
