Rastavila se od njega, ne znam kada, a on iako je imao drugu nju nije ostavljao na miru. Mislim da je Mira radila u općini, ali ne mogu to sigurno tvrditi, a djeca su joj bila divna, za poželjeti curice. Jedino što znam da ju je i ranije maltretirao, htio je da se pomire. On bi nju svakako ubio, i da su se pomirili, jer je bio luđak. Tko normalan bi to mogao učiniti. Nismo se posjećivali, niti se ona žalila. Voljela sam tu ženu iako je nisam ni poznavala jako dobro, rekla je jedna od susjeda pokojne Mirjane iz Sombora koju je zajedno s dvije kćeri stare 15 i 19 godina zaklao njen bivši muž, prenosi Kurir.

Ostali susjedi govore kako su ubojicu smatrali luđakom.

- Nemamo vam što reći. Mrava ne bi nijedna zgazila. Niko ne smije doživjeti njihovu sudbinu. Kakav brak? To da je bio brak ne bi ovako završio. Sigurno nije bio normalan. Monstrum, ubojica - rekli su zgroženi susjedi.

Zdravko Goranović prije presude za nasilje u obitelji bio je osuđivan još četiri puta. Goranović je 22.12.2021. godine osuđen na tri godine i tri mjeseca zatvora zbog nasilja u obitelji, ali mu je pritvor ukinut bez obzira na žalbu tužiteljstva.

Razlog zbog kojeg žalba tužiteljstva nije razmotrena je potpuno bizaran. Goranovićev branitelj nije primio odluku o ukidanju pritvora niti žalbu na nju, a to je po propisima bilo potrebno da bi sud mogao dalje donositi odluke.

U Osnovnom sudu u Somboru kažu da je Goranoviću određen pritvor 28.12.2020. godine zbog nasilja u obitelji, a za njim je bila i raspisana tjeralica jer je bježao i skrivao se od suda.

- Okrivljeni je pronađen i odveden u pritvor 29.07.2021. godine kada mu je određen pritvor koji je produžavan do donošenja presude. On je 22.12.2021. godine osuđen zbog počinjenja dva kaznena djela, uhođenja i nasilja u obitelji, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i tri mjeseca pri čemu mu je izrečena mjera zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom Mirjanom Goranović i Anastasijom Goranović, te je optuženom zabranjeno približavanje oštećenima na udaljenosti manjoj od 100 metara, zabranjeno mu je dalje uznemiravanje oštećenih odnosno komunikacija sa oštećenima u trajanju do pet godina. Istovremeno je rješenjem raspravnog vijeća suda od 22.12.2021. godine njemu ukinut pritvor te je određeno da se odmah pusti na slobodu a istim rješenjem su mu određene mjere zabrane prilaska, sastajanja i komunikacije sa oštećenima dok god za tim postoji potreba sve do pravomoćnosti presude, odnosno upućivanja okrivljenog na izdržavanje kazne zatvora odnosno do 22.03.2022. godine. Kontrolu ove mjere trebala je vršiti Policijska uprava u Somboru gdje se morao javljati svakog 2. i 4. ponedjeljka uz zabranu napuštanja boravišta – objašnjavaju iz somborskog Osnovnog suda, prenosi Kurir.

Ističu i da su primili žalbu na Goranovićevo puštanje iz pritvora, ali kako se 'nisu stekli uvjeti za preispitivanje odluke od drugih tijela'.

- Žalba se dostavlja svima u postupku i čeka se istek roka za žalbu svih stranki. S obzirom na to da branitelj okrivljenog nije primio rješenje o ukidanju pritvora, odnosno žalbu tužiteljstva, rješenje se ponovno pokušalo uručiti. Kada ni to nije uspjelo, 28.12.2021. godine poduzete su dodatne mjere da se uruči rješenje odnosno odluka o ukidanju pritvora na koju je imao pravo žalbe, ali je okrivljeni dan kasnije počinio ubojstvo – kažu u somborskom Osnovnom sudu.

Pravni stručnjaci kažu kako se tragedija mogla izbjeći da je Goranoviću pritvor produžen do izdržavanja zatvorske kazne. Objašnjenje da branitelj Goranovića nije primio rješenje o ukidanju pritvora i žalbu tužiteljstva nema utemeljenja jer teško da bi se odvjetnik žalio na odluku koje ide u korist njegovom klijentu, komentirali su pravni stručnjaci.

Podsjetimo, Zdravko Goranović (59) u četvrtak je ubio svoju bivšu suprugu i dvije kćeri nakon čega je zapalio kuću, a onda ubio i sebe.