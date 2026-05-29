Putin Armeniji: Vrijeme je da odlučite između EU i Rusije!

"Sam premijer (Nikol) Pašinjan rekao je da smatra ispravnim održati referendum o ovom pitanju, o tome gdje bi Armenija trebala biti: u Euroazijskoj uniji ili u Europskoj uniji. Željeli bismo da se to učini što je prije moguće", rekao je Putin na konferenciji za medije u Astani, prijestolnici Kazahstana.

"Kakve god bile odluke, to neće narušiti naše humanitarne veze, neće narušiti naše političke veze", uvjeravao je Putin. Međutim, dodao je da bi bilo "nemoguće pomiriti jedno s drugim" na ekonomskom području zbog pitanja standarda i ulaganja, s obzirom na to da je Rusija glavni ekonomski partner Armenije.

Ruski predsjednik boravio je u Kazahstanu na sastanku Vijeća Euroazijske ekonomske unije kojoj pripada i Armenija. Na kraju sastanka su predsjednici Rusije, Bjelorusije, Kazahstana i Kirgistana pozvali Armeniju da na referendumu odluči kojoj uniji želi pripadati.

"Dijelimo stav o potrebi da se što prije organizira nacionalni referendum u Republici Armeniji o pridruživanju Europskoj uniji ili ostanku u Euroazijskoj ekonomskoj uniji", navodi se u zajedničkom priopćenju koje je u petak objavio Kremlj.

U priopćenju se ističe da koraci Armenije prema približavanju Europskoj uniji predstavljaju "značajne rizike za ekonomsku sigurnost država članica Euroazijske ekonomske unije".

Putin je već početkom svibnja izjavio da bi bilo "logično" da Armenci o ovom pitanju odluče na referendumu.

Armenija i Rusija, koje dijele stoljeća zajedničke povijesti, tehnički su saveznice. No Erevan kritizira Moskvu zato što Rusija nije pomogla Armeniji tijekom rata s Azerbajdžanom 2023. godine te traži podršku od Europske unije i Sjedinjenih Država. Armenija je obustavila i svoje sudjelovanje u regionalnom sigurnosnom paktu s Rusijom.

Armenija je prošle godine službeno proglasila svoju namjeru podnošenja zahtjeva za članstvo u EU, nastavljajući partnerstvo uspostavljeno 2017. godine.

No Erevan se još nije odlučio na taj korak, a Moskva je upozorila da bi bilo "nemoguće" pridruživanje te zemlje Europskoj uniji s obzirom na vrlo bliske veze s ruskim gospodarstvom.

Armenci izlaze na parlamentarne izbore 7. lipnja koji će biti test javne podrške geopolitičkom zaokretu premijera Nikola Pašinjana.