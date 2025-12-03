Obavijesti

News

Komentari 0
RUSKI ZAHTJEVI NA STOLU

Putin i Trumpov čovjek pričali pet sati, ništa od kompromisa o Ukrajini. 'Imamo puno posla'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Putin i Trumpov čovjek pričali pet sati, ništa od kompromisa o Ukrajini. 'Imamo puno posla'
Foto: Kristina Kormilitsyna

Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da „kompromisi još nisu pronađeni” te da je pred dvjema stranama "puno posla".

Rusija i SAD nisu postigle kompromis o mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini nakon petosatnog sastanka u Kremlju između ruskog predsjednika Vladimira Putina i glavnih izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, priopćili su u srijedu iz Kremlja.

Putin je u Moskvi razgovarao sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, Trumpovim posebnim izaslanikom, a razgovori su trajali do iza ponoći. Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da „kompromisi još nisu pronađeni” te da je pred dvjema stranama "puno posla".

VELIKI SASTANAK U MOSKVI FOTO Putin na sastanku s Amerikancima ne skida osmijeh s lica. Ranije se obratio Europi...
FOTO Putin na sastanku s Amerikancima ne skida osmijeh s lica. Ranije se obratio Europi...

Ušakov je rekao da je Putin negativno reagirao na dio američkih prijedloga te da sastanak Putina i Trumpa trenutačno nije planiran. Ocijenio je da su razgovori bili konstruktivni i da postoje velike mogućnosti za gospodarsku suradnju. Dodao je da se razgovaralo i o "teritorijalnom problemu", odnosno zahtjevima Moskve u Donbasu.

Trump je uoči sastanka izjavio da njegovi izaslanici borave u Rusiji kako bi pokušali pronaći rješenje, ocijenivši rat u Ukrajini "kaosom" i navodeći da mjesečno pogine 25.000 do 30.000 ljudi.

U studenome je procurilo 28 američkih nacrta mirovnih prijedloga, što je izazvalo zabrinutost Ukrajine i europskih zemalja. Europske države potom su izradile protuprijedlog, a SAD i Ukrajina su izjavile da su dogovorile "ažurirani i usavršeni mirovni okvir".

OGLASIO SE I ZELENSKI Sastanak Putina i američke delegacije oko Ukrajine trajao pet sati! 'Ima još puno posla...'
Sastanak Putina i američke delegacije oko Ukrajine trajao pet sati! 'Ima još puno posla...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u Dublinu da će ishod ovisiti o razgovorima u Moskvi te upozorio da se ne smiju voditi "igre iza leđa Ukrajine". Izrazio je bojazan da bi SAD mogao izgubiti interes za mirovni proces.

Putin je prije susreta s Witkoffom poručio da Rusija ne želi rat s Europom, ali da bi se eventualni sukob završio brzo. Zaprijetio je da bi Ukrajini mogao prekinuti pristup moru zbog napada dronovima na tankere ruske "flote u sjeni", dok je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha ocijenio da te izjave pokazuju kako Kremlj nije spreman okončati rat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Putin na sastanku s Amerikancima ne skida osmijeh s lica. Ranije se obratio Europi...
VELIKI SASTANAK U MOSKVI

FOTO Putin na sastanku s Amerikancima ne skida osmijeh s lica. Ranije se obratio Europi...

U utorak se u Moskvi američka delegacija, koju čine Steve Witkoff i Jared Kushner, sastala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tema - okončanje rata u Ukrajini. Na početku sastanka je Witkoff je kazao Putinu da "Mu ga je drago vidjeti i da je Moskva veličanstven grad", na čemu mu se Putin zahvalio. Fotoreporteri su fotografirali Putina uoči samih razgovora, ruski predsjednik nije skidao osmijeh s lica...
Sastanak Putina i američke delegacije oko Ukrajine trajao pet sati! 'Ima još puno posla...'
OGLASIO SE I ZELENSKI

Sastanak Putina i američke delegacije oko Ukrajine trajao pet sati! 'Ima još puno posla...'

"Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča", rekao je ranije iz Irske ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski...
Zelenski: Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča. Računamo na jamstva
OTKRIO NAJIZAZOVNIJE TOČKE PLANA

Zelenski: Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča. Računamo na jamstva

O mirovnom planu rekao je da neke stvari "još uvijek treba razraditi", ali i kazao da SAD poduzima ozbiljne korake kako bi okončao rat "na ovaj ili onaj način"...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025