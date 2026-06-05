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KOMENTIRAO SUSRET S TRUMPOM

Putin opleo po Zelenskom: 'Ma on stalno glumi Ramba...'

Piše Ivan Jukić,
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Putin opleo po Zelenskom: 'Ma on stalno glumi Ramba...'
Foto: Valeriy Sharifulin

Putin je govorio i o stanju ruskog gospodarstva. Ustvrdio je kako Moskva svjesno provodi politiku usporavanja gospodarskog rasta kako bi osigurala dugoročnu stabilnost

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je na godišnjem gospodarskom forumu u Rusiji da u ovom trenutku ne vidi potrebu za izravnim sastankom s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, nakon što je ukrajinski čelnik javno predložio izravne pregovore o okončanju rata. Govoreći pred sudionicima foruma, Putin je istaknuo kako ne smatra da bi europske zemlje trebale imati ulogu jamaca mogućeg mirovnog sporazuma, dok se istodobno, kako tvrdi, takva uloga osporava američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Ruski predsjednik osvrnuo se i na jedan od susreta Zelenskog i Trumpa u Bijeloj kući, tijekom kojeg je američki predsjednik ukrajinskom čelniku zamjerio način odijevanja.

- Stalno glumiti Ramba, naravno, negdje može biti prikladno, ali ne svugdje - rekao je Putin.

Na pitanje smatra li Trumpa osobom koja bi mogla otvoriti put prema miru između Rusije i Ukrajine, Putin je ustvrdio kako do rata možda ne bi ni došlo da je Trump ostao na vlasti nakon izbora 2020. godine.

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Osim o ratu, Putin je govorio i o stanju ruskog gospodarstva. Ustvrdio je kako Moskva svjesno provodi politiku usporavanja gospodarskog rasta kako bi osigurala dugoročnu stabilnost.

- Razumijemo pritužbe zbog ključne kamatne stope i drugih poteškoća, ali Rusija je u osnovi i dalje privlačna partnerima - rekao je.

Priznao je da ukrajinski napadi imaju određeni učinak na gospodarstvo, no smatra da strani investitori i dalje vide potencijal u ruskom tržištu.

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- Nema nikakvih prijetnji ruskom gospodarstvu ni danas, ni u bliskoj budućnosti - zaključio je Putin.

U svom obraćanju ruski predsjednik poručio je i kako se svijet nalazi usred najvećih gospodarskih i političkih promjena posljednjih desetljeća. Prema njegovim riječima, međunarodni sustav koji je godinama bio vezan uz zapadne financijske centre postupno slabi, dok europske političke elite, kako tvrdi, dodatno potiču nestabilnost i kaos.

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