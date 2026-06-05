Putin: Trenutno ne vidim razlog za sastanak sa Zelenskim...

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da trenutno ne vidi razloga za sastanak s Volodimirom Zelenskim, nakon što je ukrajinski predsjednik objavio otvoreno pismo u kojem je predložio izravne pregovore za okončanje rata. Šef Kremlja rekao je da je pismo Zelenskog u pojedinim dijelovima bezobrazno i da ne djeluje kao iskrena ponuda..

"To pismo sadrži neke prilično bezobrazne primjedbe. Je li to bio način da se stvore uvjeti za izravan sastanak ili način da se izravan sastanak ne održi? Mislim da je riječ o ovome drugome", rekao je Putin.

Na pitanje na pozornici ruskoga godišnjeg gospodarskog foruma bi li se sastao s ukrajinskim čelnikom, Putin je rekao: "Zasad ne vidim nikakva smisla."

Na sastanku s međunarodnim medijima dan ranije, Putin je ostao pri svojem oštrom stavu o ratu i rekao da njegove postrojbe svakodnevno napreduju na bojišnici.

No, također je rekao da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir mogli okončati borbe ako je Kijev spreman na kompromis.

Obje strane međusobno se optužuju za odbijanje kompromisa.

Zelenski je u četvrtak objavio otvoreno pismo Putinu u kojem je predložio da se sastanu kako bi se dogovorili o završetku rata, upozoravajući da je Kijev u suprotnom spreman nastaviti borbu.

Također se narugao Putinu, rekavši da su se Rusi umorili i od njega i od rata.

Rusija, koja je izvršila invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. godine, traži da se ukrajinske snage povuku iz istočne regije Donbasa, čiji velik dio još uvijek kontroliraju, što je za nju uvjet za mirovne pregovore.

Mjeseci pregovora pod vodstvom SAD-a još nisu uspjeli dovesti sukobljene strane blizu dogovora.

Zelenski je predložio određivanje točnog datuma sastanka i rekao da bi nekoliko zemalja moglo biti domaćin, navevši Švicarsku, Tursku i zemlje arapskog svijeta.