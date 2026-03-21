RAT NA BLISKOM ISTOKU

Putin poručio Irancima: Rusija stoji uz vas. Odan smo partner

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Gavriil Grigorov

Putin je uputio čestitke iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Mojtabi Hameneiju i predsjedniku Masudu Pezeškijanu

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je iranskim čelnicima Novruz, iransku novu godinu, te poručio da Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teherana, priopćio je u subotu Kremlj, piše Reuters. Međutim, opseg stvarne podrške Moskve Iranu je sporan, a neki iranski izvori navode kako su dobili malo konkretne pomoći tijekom najveće krize u zemlji od revolucije 1979. godine.

Putin je uputio čestitke iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Mojtabi Hameneiju i predsjedniku Masudu Pezeškijanu, objavio je Kremlj.

- Vladimir Putin poželio je iranskom narodu da dostojanstveno prebrodi teška iskušenja i naglasio da u ovom teškom vremenu Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teherana - stoji u priopćenju Kremlja.

Rusija smatra da su američki i izraelski napadi na Iran gurnuli cijeli Bliski istok na rub ponora i izazvali veliku globalnu energetsku krizu. Putin je ubojstvo iranskog vrhovnog vođe osudio kao "cinično".

Portal Politico je ranije izvijestio da je Moskva predložila Washingtonu svojevrsnu nagodbu: Kremlj bi prestao dijeliti obavještajne podatke s Iranom ako bi SAD prestao opskrbljivati Ukrajinu podacima o Rusiji. Sjedinjene Države su navodno odbile tu ideju, a Kremlj je izvješće odbacio kao lažno.

Rusija je ostala s manje saveznika nakon što su Sjedinjene Države svrgnule venezuelanskog vođu Nicolasa Madura, iako je Moskva profitirala od visokih cijena nafte izazvanih američkim i izraelskim napadima na svog strateškog partnera, Iran.

Proglašeno strateško partnerstvo između dviju zemalja ne sadrži klauzulu o uzajamnoj obrani. Rusija je također više puta izjavila da ne želi da Iran razvije atomsku bombu, strahujući da bi takav korak mogao pokrenuti utrku u nuklearnom naoružanju diljem Bliskog istoka.

