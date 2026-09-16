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Putin pozvao Ruse da izađu na parlamentarne izbore...

Piše HINA,
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Putin pozvao Ruse da izađu na parlamentarne izbore...
Foto: Anastasia Barashkova
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Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, Državne dume, koja ima 450 zastupničkih mjesta

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je pozvao građane da izađu na predstojeće parlamentarne izbore, poručivši da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.

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Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, Državne dume, koja ima 450 zastupničkih mjesta i čiji zastupnici redovito podržavaju inicijative Kremlja.

Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Izbori se održavaju u vrijeme gospodarskih pritisaka i rastuće zabrinutosti dijela Rusa zbog posljedica rata, dok je većina proturatnih kandidata isključena iz izborne utrke.

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Politički sustav u Rusiji strogo je kontroliran, a očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u parlamentu.

U televizijskom obraćanju naciji uoči izbora Putin je glasovanje povezao s ratom u Ukrajini i ruskom kontrolom nad dijelovima ukrajinskog teritorija.

- Vaš izbor i vaša volja još će jednom pokazati da milijuni ljudi stoje iza naših vojnika, da smo ujedinjen narod povezan zajedničkim vrijednostima, povijesnim sjećanjem i ljubavlju prema domovini - rekao je Putin.

Dodao je da će glasovanje biti zajednički odgovor onima koji nastoje oslabiti Rusiju, spriječiti njezin razvoj i oduzeti joj suverenitet.

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