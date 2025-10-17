Obavijesti

News

Komentari 0
USKORO SASTANAK U BUDIMPEŠTI

Putin sazvao Vijeće sigurnosti nakon razgovora s Trumpom: 'Tema je bila taj razgovor...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Putin sazvao Vijeće sigurnosti nakon razgovora s Trumpom: 'Tema je bila taj razgovor...'
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Trump i Putin su se u četvrtak dogovorili o još jednom summitu o ratu u Ukrajini... Lokacija - Budimpešta...

Ruski predsjednik Vladimir Putin sazvao je sastanak moćnog ruskog Vijeća sigurnosti nakon telefonskog poziva s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izvijestile su u petak ruske novinske agencije, pozivajući se na pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump razgovarao s Putinom: 'Nas dvojica sastat ćemo se u Budimpešti. Bilo je produktivno' 05:26
Trump razgovarao s Putinom: 'Nas dvojica sastat ćemo se u Budimpešti. Bilo je produktivno' | Video: 24sata/Reuters

Prema Ušakovljevim riječima, Putin je detaljno izvijestio članove Vijeća sigurnosti o razgovoru s Trumpom.

'POTRAŽITE SKLONIŠTE' Kod Sočija odjekuju glasne eksplozije. Rusija: Ukrajina je napala dronovima i raketama!
Kod Sočija odjekuju glasne eksplozije. Rusija: Ukrajina je napala dronovima i raketama!

Trump i Putin su se u četvrtak dogovorili o još jednom summitu o ratu u Ukrajini, koji je uslijedio nakon što je najava nove američke vojne podrške Kijevu izazvala zabrinutost u Moskvi.

U Putinovoj Rusiji, Vijeće sigurnosti ključno je mjesto za donošenje odluka o najvažnijim pitanjima nacionalne sigurnosti Rusije.

Ovdje pratite sve oko situacije u Rusiji i Ukrajini iz minute u minutu

KRENULE PRIPREME Trump i Putin stižu na sastanak u Budimpeštu. Orban najavio: Danas ću razgovarati s Putinom
Trump i Putin stižu na sastanak u Budimpeštu. Orban najavio: Danas ću razgovarati s Putinom
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kod Sočija odjekuju glasne eksplozije. Rusija: Ukrajina je napala dronovima i raketama!
'POTRAŽITE SKLONIŠTE'

Kod Sočija odjekuju glasne eksplozije. Rusija: Ukrajina je napala dronovima i raketama!

Stanovnici Sočija, domaćina Olimpijskih igara 2014., na društvenim mrežama pišu o uzbunama i eksplozijama.
Ovako su Mađari govorili o mogućem dolasku Putina: 'Ako uđe u zemlju, nećemo ga uhititi'
'NEMAMO PRAVNIH TEMELJA'

Ovako su Mađari govorili o mogućem dolasku Putina: 'Ako uđe u zemlju, nećemo ga uhititi'

Nakon što su Trump i Putin tijekom razgovora dogovorili sastanak u Budimpešti, ponovno je aktualna postala izjava šefa ureda premijera
Trumpov veliki plan. Jednim udarcem želi slomiti Kinu i natjerati Putina na prekid vatre
FOND ZA POBJEDU UKRAJINE

Trumpov veliki plan. Jednim udarcem želi slomiti Kinu i natjerati Putina na prekid vatre

Prema objavljenoj strategiji, SAD planira uvesti carinu od 500 posto na uvoz iz Kine, a prikupljena sredstva usmjeriti na naoružavanje ukrajinske vojske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025