Trump i Putin su se u četvrtak dogovorili o još jednom summitu o ratu u Ukrajini... Lokacija - Budimpešta...
Putin sazvao Vijeće sigurnosti nakon razgovora s Trumpom: 'Tema je bila taj razgovor...'
Ruski predsjednik Vladimir Putin sazvao je sastanak moćnog ruskog Vijeća sigurnosti nakon telefonskog poziva s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izvijestile su u petak ruske novinske agencije, pozivajući se na pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.
Prema Ušakovljevim riječima, Putin je detaljno izvijestio članove Vijeća sigurnosti o razgovoru s Trumpom.
Trump i Putin su se u četvrtak dogovorili o još jednom summitu o ratu u Ukrajini, koji je uslijedio nakon što je najava nove američke vojne podrške Kijevu izazvala zabrinutost u Moskvi.
U Putinovoj Rusiji, Vijeće sigurnosti ključno je mjesto za donošenje odluka o najvažnijim pitanjima nacionalne sigurnosti Rusije.
