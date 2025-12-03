Putin tvrdi da je spreman na rat s Europom. Odgovorio mu NATO

Dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio Europi novim sukobima, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izašao je pred medije u Bruxellesu i poslao Rusiji odgovor. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova članica saveza, Rutte je komentirao sigurnosne izazove, odnose prema Moskvi te podršku Ukrajini.

- Putin griješi ako misli da će nas iscrpiti. Mi ostajemo i ne odustajemo - rekao je Rutte, napominjući da obrambeni sustavi koje NATO šalje Kijevu značajno utječu na situaciju na bojištu.

Prema njegovim riječima, “Ukrajina je ta koja najviše želi mir”, no saveznici će štititi svaki pedalj teritorija svojih država članica. Rutte je upozorio na opasnosti koje dolaze iz Rusije, od hakerskih upada do povreda zračnog prostora, i poručio da su potrebni veće ulaganje i budnost. Podsjetio je da NATO cilja dosegnuti 5 posto BDP-a u obrani do 2035. godine.

Govoreći o nedavnim incidentima, uključujući sabotažu željezničke infrastrukture u Poljskoj, kazao je da su takvi napadi “krajnje neodgovorni” i poručio da će saveznici odgovoriti “u trenutku i na način koji sami izaberu”.

Rutte je također istaknuo da napredak prema pregovorima o miru ovisi o Washingtonu.

- Američki predsjednik Donald Trump jedini je koji može odblokirati pregovore - ustvrdio je, pritom pohvalivši diplomatske napore Trumpova tima.

Na pitanje primjećuje li se ruska spremnost za kompromis, nije želio ulaziti u detalje, rekavši da proces traži diskreciju. Ipak, naglasio je da se pritisak na Kremlj mora nastaviti, kombinacijom vojne pomoći i ekonomskih mjera, kako bi Moskva shvatila da joj je dogovor jedini izlaz.

Upozorio je da Rusija troši gotovo 40 posto državnog proračuna na vojsku, dok NATO mora povećavati industrijske i kadrovske kapacitete. Svaka država, dodao je, odlučuje o vlastitim modelima obrane i eventualnoj mobilizaciji.

O programu zajedničke nabave naoružanja PURL rekao je da je većina saveznika uključena, a opskrba Ukrajine teče kontinuirano. Također je izrazio uvjerenje da će EU uspješno aktivirati zamrznutu rusku imovinu za financiranje Ukrajine, nakon što je predstavljen paket vrijedan 79 milijardi eura.

- Ako ni to ne prođe, pronaći ćemo drugi put - zaključio je Rutte.