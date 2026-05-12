12 DJELATNIKU U KARANTENI

Putnici s broda kojim se proširio hantavirus sletjeli u Nizozemsku

Piše HINA,
Foto: Piroschka Van De Wouw

Nakon širenja hantavirusa na kruzeru MV Hondius, zaraženi i potencijalno izloženi putnici vraćeni su u Europu, dok zdravstvene vlasti pojačavaju mjere opreza nakon tri smrtna slučaja.

Dva zrakoplova s 28 putnika s kruzera MV Hondius na kojemu se proširio hantavirus u utorak su sletjela u Nizozemsku, a bolnica u toj zemlji koja liječi zaraženog pacijenta preventivno je u karantenu stavila 12 djelatnika. Zrakoplovi su sletjeli u zračnu luku Eindhoven nedugo nakon ponoći s osam nizozemskih državljana. Ostali putnici različitih nacionalnosti će iz Nizozemske nastaviti put prema svojim domovinama, priopćile su vlasti. Osoblje nizozemske bolnice stavljeno je u preventivnu karantenu na šest tjedana jer se uzorcima krvi i urina rukovalo bez primjene strogih protokola, priopćila je bolnica Radboudumc u gradu Nijmegenu, dodajući da je rizik od infekcije vrlo nizak te da se skrb o pacijentima neometano nastavlja. 

Ta je bolnica putnika s Hondiusa zaraženog hantavirusom primila 7. svibnja, prenosi Reuters. 

„Pažljivo ćemo istražiti tijek događaja kako bismo iz ovoga izvukli pouku i spriječili slične situacije u budućnosti”, rekla je Bertine Lahuis, predsjednica uprave bolnice.

Brod Hondius je kasno u ponedjeljak isplovio prema Nizozemskoj s 25 članova posade, liječnikom i medicinskom sestrom. Svi putnici iskrcali su se s broda. Očekuje se da će brod stići u Nizozemsku do 17. svibnja, priopćio je njegov vlasnik, tvrtka Oceanwide Expeditions.

Od početka širenja virusa na brodu preminule su tri osobe – nizozemski par i njemački državljanin. Virus se obično širi preko glodavaca, no u rijetkim slučajevima bliskog kontakta moguć je i prijenos s čovjeka na čovjeka. Hantavirus je endemski u određenim regijama Argentine, osobito u andskom području, a Hondius je početkom travnja isplovio iz te zemlje. 

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u ponedjeljak je objavila da je do sada potvrđeno sedam slučajeva andskog soja hantavirusa, uz dva sumnjiva slučaja – jedne osobe koja je preminula prije testiranja te jedne na atlantskom otoku Tristan da Cunha, gdje testovi nisu dostupni. 

Među potvrđenim slučajevima je i francuska putnica koja je bila pozitivna na testu nakon što je brod u nedjelju pristao na Kanarskim otocima. 

Francuski premijer Sebastien Lecornu u ponedjeljak je izjavio da je putnica u stabilnom stanju, nakon što joj se zdravlje nakratko pogoršalo.

„Naša sugrađanka koja je pozitivna na hantavirus i dalje je na odjelu intenzivne njege, u stabilnom stanju”, kazao je.

Pozitivan je i jedan od 14 Španjolaca koji se nalaze u karanteni u vojnoj bolnici u Madridu, objavilo je španjolsko ministarstvo zdravstva u priopćenju u ponedjeljak navečer, dodajući da je u stabilnom stanju. 

