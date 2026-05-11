Obavijesti

News

Komentari 0
EVAKUACIJA SE NASTAVLJA

ZARAZA HANTAVIRUSOM Još dvoje ljudi s kruzera pozitivno

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
ZARAZA HANTAVIRUSOM Još dvoje ljudi s kruzera pozitivno
Foto: Hannah McKay/REUTERS

Dvoje evakuiranih putnika pozitivno je na hantavirus, dok se više od 100 osoba iz 23 zemlje podvrgava strogoj izolaciji i zdravstvenom nadzoru. WHO preporučuje karantenu od 42 dan.

Dvoje evakuiranih putnika s kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju, dok se u ponedjeljak očekuju posljednje evakuacije s plovila koje se nalazi na Kanarskom otočju, prema novim podacima koje u ponedjeljak prenosi AFP. Među već evakuiranim putnicima, jedan Amerikanac i jedna Francuskinja pozitivni su na hantavirus, protiv kojeg ne postoji cjepivo niti lijek, a koji može uzrokovati akutni respiratorni sindrom. Još jedan američki putnik pokazuje "blage simptome", objavilo je u ponedjeljak američko Ministarstvo zdravstva.

LUKSUZ ILI BORBA ZA ŽIVOT Pet slučajeva koji su šokirali svijet: Evo koje sve smrtonosne zaraze su se širile na kruzerima
Pet slučajeva koji su šokirali svijet: Evo koje sve smrtonosne zaraze su se širile na kruzerima

Od petero Francuza koji su vraćeni u domovinu i smješteni u izolaciju u Parizu, zdravstveno stanje jedne žene "nažalost se pogoršalo tijekom noći" te su "testovi stigli pozitivni", potvrdila je francuska ministrica zdravstva Stéphanie Rist, dodajući da su u Francuskoj identificirane 22 osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima.

Kriza na brodu MV Hondius, koji bi u ponedjeljak trebao isploviti prema Nizozemskoj, izazvala je zabrinutost i oživjela sjećanja na pandemiju covida.

IDU U KARANTENU Evakuirali su putnike s kruzera zahvaćenog hantavirusom: 'Na brodu nismo pronašli glodavce'
Evakuirali su putnike s kruzera zahvaćenog hantavirusom: 'Na brodu nismo pronašli glodavce'

Ipak, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), do sada je potvrđeno samo šest slučajeva zaraženih među osam sumnjivih, što uključuje i troje umrlih.

U ponedjeljak ujutro evakuacije nisu provođene zbog punjenja goriva prije višednevnog puta prema Nizozemskoj, izvijestili su španjolska Civilna zaštita i lučke vlasti. Iskrcavanje će se nastaviti poslijepodne i završiti posljednjim letom za Australiju. MV Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, napustit će luku Granadilla na otoku Tenerife i nastaviti put Atlantskim oceanom navečer.

DAN D NA TENERIFIMA FOTO Pogledajte dramatičnu evakuaciju putnika s kruzera na kojem je smrtonosni virus
FOTO Pogledajte dramatičnu evakuaciju putnika s kruzera na kojem je smrtonosni virus

U nedjelju su evakuirana 94 putnika i člana posade 19 različitih nacionalnosti.

"Složena" operacija

Španjolci su prvi napustili brod pod strogim nadzorom, odjeveni u jednokratna zaštitna odijela i s maskama FPP2, a ubrzo nakon njih uslijedili su Francuzi i državljani drugih zemalja.

Ukupno više od 100 ljudi iz 23 države mora biti evakuirano u manje od 48 sati u operaciji koju je Madrid nazvao "složenom" i "neviđenom", uz troje ljudi koji su se iskrcali prije nekoliko dana na Zelenortskim Otocima.

IZ MINUTE U MINUTU Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...
Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...

Budući da ih WHO smatra "kontaktima visokog rizika", svi će biti pod nadzorom nekoliko tjedana, pri čemu organizacija sa sjedištem u Ženevi "preporučuje karantenu od 42 dana" kako bi se spriječilo moguće širenje virusa.

Svih 14 evakuiranih Španjolaca, koji su asimptomatski, već je smješteno u izolaciju u vojnoj bolnici Gómez Ulla u Madridu.

Različit američki protokol

Evakuirani američki putnici bit će prebačeni u specijalizirani centar u Omahi, u središnjem dijelu SAD-a. Po dolasku će "svaki putnik proći kliničku procjenu te dobiti skrb i pratnju prilagođenu svom stanju", navelo je američko ministarstvo.

SPREMAN I KRIZNI PLAN Europske zemlje šalju avione za evakuaciju putnika s kruzera na kojem se proširio hantavirus
Europske zemlje šalju avione za evakuaciju putnika s kruzera na kojem se proširio hantavirus

Visoki zdravstveni dužnosnik prethodno je izjavio da američki putnici neće nužno biti smješteni u karantenu, iako će ostati pod nadzorom nekoliko tjedana. To je isti "protokol kao tijekom epidemije ovog specifičnog soja hantavirusa 2018. godine", koja je uspješno suzbijena. Upitan o ovoj razlici u odnosu na druge zemlje, čelnik WHO-a ocijenio je da bi to "moglo predstavljati rizik".

Rijedak soj

Protokol evakuacije, koji je vrlo strog i koji na licu mjesta nadgleda čelnik WHO-a, bio je isti za sve. Putnici su se redom smještali u stražnji dio gumenjaka kako bi stigli do kopna, gdje ih je čekao autobus španjolske vojske za prijevoz do zračne luke Tenerife-Jug.

PRIPREMAJU MJERE Brod pogođen hantavirusom u nedjelju treba stići na Tenerife
Brod pogođen hantavirusom u nedjelju treba stići na Tenerife

Varijanta virusa otkrivena na kruzeru, hantavirus Andes, rijedak je soj koji se može prenijeti s čovjeka na čovjeka, a inkubacija traje do šest tjedana. Hantavirus se obično prenosi sa zaraženih glodavaca, najčešće putem njihova urina, izmeta i sline.

Suočene s ovom neočekivanom zdravstvenom krizom, regionalne vlasti Kanara prvotno su se protivile pristajanju broda, koji je isplovio 1. travnja iz Ushuaie u Argentini, a i lokalni stanovnici izražavali su strah. WHO, s druge strane, naglašava da se trenutačna situacija ne može usporediti s početkom svjetske pandemije covida 2020. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju
UBOJSTVO U KRAPINI

FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju

Ubijeni Robert Grilec (52) bio je šef krim policije. Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.
Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Bori se za život u bolnici. Pištolj imao ilegalno
DETALJI UŽASA U KRAPINI

Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Bori se za život u bolnici. Pištolj imao ilegalno

U pucnjavi do koje je došlo rano jutros u kafiću u Krapini je ubijen policajac (52), a počinitelj je nakon toga pucao u sebe te je prevezen u KB Dubrava helikopterom.
SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'
DETALJI BRUTALNE EGZEKUCIJE

SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'

Šef krim policije Robert Grilec ubijen s tri hica • Ubojica je s prostrijelnom ranom hitno prevezen u bolnicu • 'Ušao je u kafić i počeo pucati'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026