Putnici strahuju zbog kerozina: Nijemci već mijenjaju planove

Moguća nestašica mlaznog goriva zbog rata protiv Irana izaziva zabrinutost među putnicima u Njemačkoj, pokazalo je istraživanje objavljeno u ponedjeljak. Gotovo svaki peti ispitanik izjavio je da je zbog straha već otkazao ili promijenio rezervaciju leta, odnosno da mu je zrakoplovna kompanija otkazala let, pokazalo je istraživanje koje je naručila tvrtka za upravljanje troškovima poslovanja SAP Concur. Čak 62 posto ispitanika navelo je da je već prilagodilo svoje putne planove zbog mogućih poremećaja u opskrbi gorivom. Njih 46 posto odlučilo se za putovanje vlakom ili automobilom, 39 posto rezervira putovanja ranije, dok 31 posto odgađa odluke o putovanju.

Nestašica manje zabrinjava poslovne putnike pa je tako samo 17 posto njih promijenilo planove putovanja zbog mogućih poremećaja, a rezervaciju je otkazalo ili promijenilo samo šest posto ispitanika u toj kategoriji putnika.

Kompanije bi se trebale pripremiti za moguće poremećaje kako bi mogle brzo reagirati na otkazivanje letova, upozoravaju u SAP Concuru.

Svi putnici s planovima polaska u nadolazećim tjednima trebaju biti fleksibilni, smatra menadžer SAP Concura Michael Schmitz, i razmotriti alternative zračnom prijevozu, poput vlakova ili unajmljenih automobila i brzo preusmjeravati rezervacije u slučaju otkazivanja letova.

Njemačka ministrica gospodarstva Katherina Reiche najavila je u travnju mjere za slučaj nestašice mlaznog goriva, istaknuvši ipak da nema razloga za pretjerano uznemiravanje javnosti.

"Širenje panike zbog kerozina ne pomaže", poručila je Reiche, dodajući je da se količina dostupnog goriva razlikuje od tržišta do tržišta.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je sredinom travnja da bi se nekoliko europskih zemalja već u lipnju moglo suočiti s nestašicom mlaznog goriva ako se isporuke iz regije uz Perzijski zaljev ne normaliziraju, napominje novinska agencija dpa.