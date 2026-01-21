Putnički vlak kod Barcelone izletio nakon odrona zemlje, jedan poginuli i 37 ozlijeđenih

U izlijetanju prigradskog vlaka s tračnica pored Barcelone poginuo je strojovođa, a još 37 osoba je ozlijeđeno, izvijestila je u utorak navečer katalonska hitna služba.

Vlak je prolazio između mjesta Gelida i Sant Sadurni kada se uslijed snažnog kišnog nevremena odronila zemlja i na njega urušio zaštitni zid.

"Osigurali smo zonu te radimo na evakuaciji ozlijeđenih", izvijestili su vatrogasci preko društvenih mreža.

Na mjesto događaja je pristiglo 20-ak vozila hitne pomoći.

Gotovo u isto vrijeme je drugi vlak u Kataloniji naletio na odronjenu stijenu prilikom čega mu je pukla osovina. U tom vlaku nema ozlijeđenih, prve su informacije katalonskih službi.

U Kataloniji, autonomnoj pokrajini na sjeveroistoku Španjolske, od nedjelje pada snažna kiša. Operator željeznica Adif obustavio je promet nakon nesreća i uslijed nevremena koje pogađa infrastrukturu.

Nesreće s tamošnjim vlakovima dogodile su se dva dana nakon što su se u južnoj pokrajini Andaluziji sudarila dva brza vlaka prilikom čega su poginule 42 osobe.

Uzrok te nesreće se još uvijek istražuje, a španjolska vlada je poručila da je istraga usredotočena na prugu i dno vlaka čiji su vagoni izletjeli s tračnica.