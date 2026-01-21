Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA NESREĆA U ŠPANJOLSKOJ

Putnički vlak kod Barcelone izletio nakon odrona zemlje, jedan poginuli i 37 ozlijeđenih

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Putnički vlak kod Barcelone izletio nakon odrona zemlje, jedan poginuli i 37 ozlijeđenih
2
Foto: Lorena SopÃªNa

Vlak je prolazio između mjesta Gelida i Sant Sadurni kada se uslijed snažnog kišnog nevremena odronila zemlja i na njega urušio zaštitni zid.

Admiral

U izlijetanju prigradskog vlaka s tračnica pored Barcelone poginuo je strojovođa, a još 37 osoba je ozlijeđeno, izvijestila je u utorak navečer katalonska hitna služba.

Vlak je prolazio između mjesta Gelida i Sant Sadurni kada se uslijed snažnog kišnog nevremena odronila zemlja i na njega urušio zaštitni zid.

JOŠ JEDNA KATASTROFA Nova željeznička tragedija u Španjolskoj: Strojovođa mrtav, 20 ozlijeđenih kod Barcelone
Nova željeznička tragedija u Španjolskoj: Strojovođa mrtav, 20 ozlijeđenih kod Barcelone

"Osigurali smo zonu te radimo na evakuaciji ozlijeđenih", izvijestili su vatrogasci preko društvenih mreža. 

Na mjesto događaja je pristiglo 20-ak vozila hitne pomoći.

Gotovo u isto vrijeme je drugi vlak u Kataloniji naletio na odronjenu stijenu prilikom čega mu je pukla osovina. U tom vlaku nema ozlijeđenih, prve su informacije katalonskih službi.

U Kataloniji, autonomnoj pokrajini na sjeveroistoku Španjolske, od nedjelje pada snažna kiša. Operator željeznica Adif obustavio je promet nakon nesreća i uslijed nevremena koje pogađa infrastrukturu.

41 POGINUO Španjolska: Sabotaža nije uzrok sudara vlakova, istraga u tijeku
Španjolska: Sabotaža nije uzrok sudara vlakova, istraga u tijeku

Nesreće s tamošnjim vlakovima dogodile su se dva dana nakon što su se u južnoj pokrajini Andaluziji sudarila dva brza vlaka prilikom čega su poginule 42 osobe.

Uzrok te nesreće se još uvijek istražuje, a španjolska vlada je poručila da je istraga usredotočena na prugu i dno vlaka čiji su vagoni izletjeli s tračnica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina
STUDIJA OTKRILA PODATKE

Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina

Istraživači s Instituta Kiel utvrdili su da strani izvoznici apsorbiraju zanemariv udio troškova, tek oko četiri posto, dok se preostalih 96 posto prelijeva izravno na američke uvoznike i potrošače
Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'
DOBILA 15 GODINA ZATVORA

Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'

Majka koja je utopila svoje autistično dijete dobila je 15 godina zatvora i obavezno psihijatrijsko liječenje. Sudu je rekla da ne postoji gora kazna od patnje, boli i krivnje od gubitka djeteta, ali i boli koju je nanijela obitelji
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026