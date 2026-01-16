Radić o Bujancu: Znao me zvati i deset puta dnevno. Nisam to više mogao. Imam pravo na mir

Pod materijalnom, kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti sam prikriveni vlasnik Z1 televizije, niti sam ikada bio. Ne postoji nikakav dokument, ni bilo kakav papir gdje ja imam prikriveno vlasništvo Z1 televizije, rekao je u razgovoru za Podcast Velebit šef DOMiNO stranke Mario Radić.

Protekli tjedan u emisiji je gostovao Velimir Bujanec, bivši voditelj emisije 'Bujica,' s kojim je Z1 prekinula suradnju. Bujanec je rekao tada u emisiji prozvao Radića te govorio o vlasničkoj strukturi Z1 televizije.

- Tvrtka Pevex, čiji sam ja suvlasnik, u ekonomski opravdanim okvirima financirala je Z1 televiziju kroz oglašavanje. Moje tvrtke Filir i Bobi oglašavaju se ekonomski neopravdano, to se zove prekomjerno granatiranje. To su novci bez kojih Z1 televizija, u ovim odnosima, ne bi opstala.

Zatim se osvrnuo na financijske i sudske pritiske.

- Velimir je oko toga u pravu. Neke brojke su možda preuveličane, ali sve oko tužbe, sve ovo neprijateljsko okruženje koje Z1 televizija ima, kad govorimo o Gradu Zagrebu, o ovoj vlasti, o Agencijama za medije, dovele su do toga da je dvije godine Z1 televiziji oduzeto pravo javljanja na natječaje. Ozbiljni iznosi su to, barem 20 do 25 posto budžeta televizije. To sam sve morao pokriti da televizija opstane.

A koje posljedice prijete u slučaju novih sankcija?

- Kad agencija 'odreže' kaznu, e tad je gotovo. To je krajnja instanca, a nakon toga nema. U trenutku kada imate već tri kazne, znate što je sljedeća kazna najvjerojatnija? Ukidanje koncesije. Nakon ukidanja koncesije više nitko ne radi tamo. To je kraj.

'Jedno je biti hrabar na svoj račun'

Komentirao je i Bujančeve javne istupe.

- Jedno je biti hrabar na svoj račun i udarati se u prsa kako je Velimir rekao kao domobransko ponašanje. Nije to domobransko ponašanje. To je ponašanje uprave televizije koja mora braniti svoju kuću.

S Bujancem je pokušao napraviti kompromis te mu je ponudio da pokrene podcast na kojem bi se mogao slobodnije izražavati, a da u "Bujici" pazi što radi kako agencija ne bi imala osnovu za daljnje kažnjavanje Z1 televizije.

- Do tog kompromisa na kraju nije došlo.

Osvrnuo se i na tužbe koje je Bujanec nabrojao. A to je sve opterećivalo televiziju.

- Njegova je namjera bila da on nastavi tako. Međutim, u ovoj situaciji koliko sam ja pratio i koliko sam pričao s Miljenkom, i sa Mirelom sa Z1 televizije to oni više nisu bili u stanju”, rekao je Radić te dodao da je stvarni direktor i vlasnik televizije Miljenko Ćurić za kojeg je napomenuo da je bio menadžer Marka Perkovića, Mate Bulića i Miroslava Škore te da je direktor firme Posmrtna pripomoć.

Objasnio je i zbog čega se posljednjih šest mjeseci nije čuo s Bujancem. Naime, tvrdi kako je nakon izbora i pregovora osjećao umor.

- Ja sam nakon tog perioda koji je bio godinu i pol dana neprestane presije bio stvarno na rubu svih snaga. Ja sam odlučio, i to sam javio svima i njemu sam javio da ću isključiti telefon par dana, da jednostavno ne mogu", kazao je Radić te istaknuo da u izostanku njegova kontakta s Bujancem nije bilo zle krvi.

'Zvao me i deset puna dnevno'

Kako je rekao, Bujanec ga je znao zvati i do deset puta dnevno.

- On ne može prihvatiti da ja nisam ničije vlasništvo. Zašto bi se ja s nekim novinarom čuo 10, 12, 15 puta dnevno. Od jedan sat kad se on probudi pa do 11, 12 sati navečer. Pa mislim imam ja pravo na svoj mir. Možda sam ja kriv, možda sam ga naviknuo na to pa je njemu to normalno. I onda sam prekinuo, a on kao da je ostao bez kisika, ali ja nisam više mogao.

- Z1 je ostao bez gradskog novca i bez sredstava Vijeća za elektroničke medije, što je oko 120.000 eura godišnje. Uz to je došla i kazna zbog koje se televizija nije mogla javljati ni na druge natječaje, uključujući europske fondove. Razumijem Velimira, ali ovakvim načinom rada televizija, po mom uvjerenju, ne bi postojala za šest mjeseci.

