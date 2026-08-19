'Radimo zahvate na djeci nakon kojih nemaju aritmiju. Kod nas se educiraju Danci, Norvežani...'

KBC Sestre milosrdnice jedina je bolnica u Hrvatskoj i jedan od rijetkih bolničkih centara u regiji koji sustavno provodi ablacije srčanih aritmija kod djece. Riječ je o minimalno invazivnom zahvatu kojim se precizno uništava bolesno srčano tkivo koje uzrokuje aritmiju, a zato im na zahvate stižu i djeca iz drugih država. O ovoj tehnici, kao i drugim naprecima u invazivnoj kardiologiji razgovarali smo s izv. prof. dr. sc. Vjekoslavom Radeljićem, voditeljem Odjela za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Sestre milosrdnice.

U razgovoru za 24sata otkrio nam je kako su zadnjih godina napravili velike iskorake u intervencijskoj kardiologiji, stavljajući je na razinu modernih europskih centara. Posebno je kaže ponosan na suradnju s pedijatrima, doc. dr. sc. Nikolom Krmekom i dr. Hrvojem Kniewaldom, gdje zajedno, dodaje, kardiologija i pedijatrija sudjeluju u liječenju djece. Godišnje ova ustanova, uz 400 ablacija odraslih bolesnika, provede i oko 100 ablacija aritmija kod djece, a to je fascinantan broj na svjetskoj razini. Jako je malo centara u svijetu koji, kako nam kaže prof.dr. Radeljić, rade ovoliko ablacija kod djece.

- KBC Sestre milosrdnice referentni je centar za ablacije srčanih aritmija Ministarstva zdravstva RH te nam je to i dužnost - ističe prof. Radeljić.

Na pitanje kako znamo da dijete ili odrasli imaju aritmiju, ističe da je riječ o naglom porastu pulsa s normalnih 80/min na 200/min ili više, a osoba osjeti malaksalost, omaglicu ili izgubi svijest.

- Ako je riječ o malom djetetu, roditelji primijete da se dijete odjednom promijeni. Prestane se igrati, izgleda iscrpljeno i bezvoljno. Kao da ga je netko 'isključio iz struje'. Puls poraste na više od 200 otkucaja u minuti, a krvni tlak naglo padne. Liječenje se provodi ablacijom, minimalnim invazivnim zahvatom tijekom kojega kroz venu u preponi ili vratu dolazimo do srca. Posebnim sustavima računalnog mapiranja određujemo točno mjesto nastanka aritmije, a zatim ga uklanjamo radiofrekventnom energijom ili krioablacijom, odnosno zamrzavanjem. Tako uklanjamo uzrok bolesti - govori nam prof. Radeljić.

Rezultati su, ističe, iznimno dobri.

- Više od 90 posto djece nakon zahvata više nikad nema aritmiju. To je velika razlika u odnosu na liječenje lijekovima jer ovdje ablacijom ne kontroliramo bolest, nego je izliječimo. Bolesnici se vraćaju normalnom životu, sportu i drugim svakodnevnim aktivnostima kao da bolesti nikad nije ni bilo - govori prof. Radeljić.

Ovakav zahvat zahtijeva posebno iskustvo i educiranost. Uz pedijatrijske kardiologe i intervencijske kardiologe, sudjeluju i anesteziolozi, medicinske sestre, inženjeri te stručnjaci za sustave mapiranja srca.

Osim liječenja aritmija, u KBC-u Sestre milosrdnice provode se, govori, i brojni drugi zahvati za liječenje urođenih srčanih anomalija, kao i stečenih bolesti.

Prof. Radeljić ističe kako je zadnjih godina hrvatska intervencijska kardiologija napravila veliki iskorak i da je danas usporediva s najrazvijenijim europskim zemljama.

- Svi naši liječnici educirani su ne samo u okviru naše kuće, već i u raznim europskim centrima s kojima imamo suradnju. Zadnjih deset i više godina imamo situaciju da nam iz razvijenih europskih zemalja liječnici dolaze u Vinogradsku na edukaciju. Nedavno su bili liječnici iz Norveške na edukaciji za nove pacemakere kod dr. Đule, a prije njih bili su Danci i drugi - otkrio nam je prof. Radeljić.

Dotaknuo se i teme da u javnosti često postoji pogrešna percepcija hrvatskog zdravstva, navodeći da brojke pokazuju nešto sasvim drugo.

- Primjerice, za ablaciju srčane aritmije u nekim europskim zemljama pacijenti čekaju godinu do godinu i pol. Kod nas se taj zahvat najčešće obavi u roku od nekoliko mjeseci - dodaje prof. Radeljić.

Iskustvo iz Velike Britanije

Posebno ga je iznenadilo iskustvo iz Velike Britanije.

- Tamo sam upoznao drugačiji sistem koji trpi uslijed nedostatka osoblja. Prilikom jednog popodnevnog zahvata u općoj anesteziji pitao sam mentora u 17 sati hoće li bolesnika ostaviti preko noći u bolnici radi praćenja. Odgovorio mi je da ide kući istu večer oko 22 sata jer nemaju dovoljno medicinskih sestara. Kod nas pacijent nakon takvog zahvata ostaje najmanje 24 sata pod nadzorom. Medicinske sestre prate hoće li doći do krvarenja ili drugih komplikacija. To je velika sigurnosna razlika - kaže nam prof. Radeljić.

KBC Sestre milosrdnice danas, istaknuo je dr. Radeljić, raspolaže tehnologijom koja omogućuje izvođenje gotovo svih suvremenih kardioloških zahvata.

- Od ablacija srčanih aritmija do najsloženijih zahvata na srčanim zaliscima bez klasične operacije, sve to danas radimo u Vinogradskoj. Bolnica godišnje zbrine oko 800 pacijenata s akutnim infarktom miokarda, a to je ponajviše u Hrvatskoj. Imamo veliko područje koje pokrivamo i dio smo nacionalne mreže za hitno zbrinjavanje infarkta koju su i osnovali naši učitelji iz Vinogradske. U prosjeku svakoga dana liječimo dva pacijenta s infarktom - govori nam prof. dr. Radeljić.

Zadnjih godina uvedene su, otkriva nam, i najmodernije metode liječenja bolesti srčanih zalistaka.

- Osim TAVI zahvata, ugrađujemo i posebne kopče na srčane zaliske koji propuštaju. Riječ je o tehnologiji koju razvijaju vodeće svjetske tvrtke, a pojedini uređaji imaju visoku cijenu te smo sretni da ih možemo koristiti. Za svaki zahvat potrebno je detaljno planiranje. Na temelju CT-a i ultrazvuka za svakog pacijenta određujemo točan oblik i veličinu uređaja. Takva personalizacija ključna je za uspjeh liječenja - kaže nam kardiolog iz KBC-a Sestre milosrdnice i dodaje: "Imamo odličan tim za UZV srca koji su praktički naše oči u srcu bolesnika te nam daju dragocjene podatke za liječenje".

Posebno je ponosan na činjenicu da se danas gotovo svi složeni kardiološki zahvati mogu obaviti u Hrvatskoj.

- Zadnjih šest do sedam godina implementirali smo praktički sve što postoji u suvremenoj intervencijskoj kardiologiji za djecu i odrasle. Pacijente nemamo potrebu slati u inozemstvo. Sve možemo napraviti ovdje, u našoj bolnici - dodaje prof. Radeljić.

Iza svih tehnologija i zahvata, kaže, ipak stoje ljudi.

Posebno je ponosan i na pripravni tim kardiologa za akutne infarkte.

- Ustajemo usred noći, ostavljamo obitelji i dolazimo spašavati živote. Ljudi često znaju ime svoga frizera, ali ne znaju ime liječnika koji im je u tri sata ujutro spasio život i ugradio stent. To je nevjerojatno, ali tako je - kaže kroz smijeh.

Da suvremena kardiologija doista mijenja živote potvrđuju i pacijenti. Jedna bolesnica koju smo sreli kaže da je godinama imala ozbiljne probleme sa srčanim zaliskom.

- Puls mi nije bio dobar, gubila sam svijest i bila iscrpljena. U bolnicu sam došla ujutro, zahvat je obavljen vrlo brzo, a nakon buđenja osjećala sam se odlično - ispričala nam je pacijentica.

Takve priče, zaključuje Radeljić, najbolja su potvrda da vrhunska medicina danas nije rezervirana samo za velike svjetske centre, nego je dostupna i hrvatskim pacijentima.