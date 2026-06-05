Obavijesti

News

Komentari 1
NISKE PLAĆE I LOŠI UVJETI

Radnici Čistoće Zadar najavili štrajk. Šef im poručio: 'Neka dođu pogledati platne liste'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Radnici Čistoće Zadar najavili štrajk. Šef im poručio: 'Neka dođu pogledati platne liste'
Pretrpani kontejneri za smeće | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Nezadovoljstvo radnika potaknulo je i to što se gradonačelnik Šime Erlić nije odazvao na sastanak koji su zatražili te su zbog toga odlučili da kamioni za prikupljanje otpada neće izaći na teren

Zbog niske plaće i loši uvjeta rada četrdesetak radnika zadarske gradske Čistoće najavilo je obustavu rada. Njihovo nezadovoljstvo potaknulo je i to što se gradonačelnik Šime Erlić nije odazvao na sastanak koji su zatražili te su zbog toga odlučili da kamioni za prikupljanje otpada neće izaći na teren, piše Dnevnik.hr.

Direktor komunalne tvrtke John Ivan Krstičević pak tvrdi da gradu ne prijeti kolaps te ističe kako je sa sindikatima još prošlog mjeseca dogovoreno povećanje plaća od 17 posto za sve zaposlenike.

- Danas smo to obećanje i ispunili, kada su uplaćene plaće za svibanj - izjavio je Krstičević te odbacio tvrdnje da se radi o povišici od svega 100 eura.

NEĆE ODVOZITI SMEĆE Vozači zadarske Čistoće prijete štrajkom: Traže povećanje plaće
Vozači zadarske Čistoće prijete štrajkom: Traže povećanje plaće

- Neto plaće djelatnika kreću se između 1600 i 1950 eura, ovisno o godinama staža, putnim troškovima, toplom obroku i o tome jesu li radili cijeli mjesec. Djelatnici koji su radili prekovremeno ovaj su mjesec dobili i više od dvije tisuće eura - istaknuo je.

Odbacio je i pritužbe dijela radnika na to da su im primanja, unatoč četirima odrađenim nedjeljama, ispod hrvatskog prosjeka:

- Svi koji to govore mogu doći ovdje i pogledati svoje platne liste.

BROJNA KAŠNJENJA Kaos u Belgiji. Otkazali stotine letova zbog štrajka kontrolora
Kaos u Belgiji. Otkazali stotine letova zbog štrajka kontrolora

Unatoč najavljenom štrajku, direktor Krstičević uvjerava da će otpad sutra biti pokupljen prema redovnom rasporedu.

Na pitanje tko će to učiniti ako radnici ne dođu na posao, kratko je odgovorio da će to biti djelatnici Čistoće Zadra.

Gradonačelnik Erlić u međuvremenu je poručio kako su njegova vrata otvorena za razgovore, ali kako u ovoj fazi pregovora pušta da probleme prvo pokušaju riješiti radnici, sindikati i uprava tvrtke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Pad aviona, otmica u Zagrebu, Del Piero u Zadru i pismo Zelenskog
TOP TEME I VIJESTI

PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Pad aviona, otmica u Zagrebu, Del Piero u Zadru i pismo Zelenskog

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana
EKSKLUZIVNI VIDEO Oteli su ga usred dana i strpali u gepek! Policija objavila detalje užasa
STRAVA U ZAGREBU

EKSKLUZIVNI VIDEO Oteli su ga usred dana i strpali u gepek! Policija objavila detalje užasa

Na snimci se vidi kako muškarci odvlače čovjeka koji zove upomoć. Sve to odvija se u blizini šokiranih prolaznika kod Arene Zagreb. Nitko se nije usudio reagirati
Austrijski mediji: U padu aviona kod Medulina poginuo 'kralj Pratera' iz istočnog Tirola
UŽAS U MEDULINU

Austrijski mediji: U padu aviona kod Medulina poginuo 'kralj Pratera' iz istočnog Tirola

Smatrali su ga jednim od najpoznatijih pionira industrije zabavnih parkova u Austriji. Krone piše kako je tvrtkom Funtime stekao i svjetsku slavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026