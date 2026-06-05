Radnici Čistoće Zadar najavili štrajk. Šef im poručio: 'Neka dođu pogledati platne liste'

Zbog niske plaće i loši uvjeta rada četrdesetak radnika zadarske gradske Čistoće najavilo je obustavu rada. Njihovo nezadovoljstvo potaknulo je i to što se gradonačelnik Šime Erlić nije odazvao na sastanak koji su zatražili te su zbog toga odlučili da kamioni za prikupljanje otpada neće izaći na teren, piše Dnevnik.hr.

Direktor komunalne tvrtke John Ivan Krstičević pak tvrdi da gradu ne prijeti kolaps te ističe kako je sa sindikatima još prošlog mjeseca dogovoreno povećanje plaća od 17 posto za sve zaposlenike.

- Danas smo to obećanje i ispunili, kada su uplaćene plaće za svibanj - izjavio je Krstičević te odbacio tvrdnje da se radi o povišici od svega 100 eura.

- Neto plaće djelatnika kreću se između 1600 i 1950 eura, ovisno o godinama staža, putnim troškovima, toplom obroku i o tome jesu li radili cijeli mjesec. Djelatnici koji su radili prekovremeno ovaj su mjesec dobili i više od dvije tisuće eura - istaknuo je.

Odbacio je i pritužbe dijela radnika na to da su im primanja, unatoč četirima odrađenim nedjeljama, ispod hrvatskog prosjeka:

- Svi koji to govore mogu doći ovdje i pogledati svoje platne liste.

Unatoč najavljenom štrajku, direktor Krstičević uvjerava da će otpad sutra biti pokupljen prema redovnom rasporedu.

Na pitanje tko će to učiniti ako radnici ne dođu na posao, kratko je odgovorio da će to biti djelatnici Čistoće Zadra.

Gradonačelnik Erlić u međuvremenu je poručio kako su njegova vrata otvorena za razgovore, ali kako u ovoj fazi pregovora pušta da probleme prvo pokušaju riješiti radnici, sindikati i uprava tvrtke.