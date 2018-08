Radnici u škveru, atmosfera je napeta, iščekuje se rješenje

Zamjenik predsjednika Štrajkaškog odbora Boris Bučanac izjavio je u četvrtak, dugog dana štrajka u Brodogradilištu 3. maj, da se štrajk nastavlja, radnici će za sada ostati u brodogradilištu i na svojim radnim mjestima iako je atmosfera napeta, ali od idućeg tjedna, ako plaće za srpanj ne budu isplaćene, bit će drugačije.

"Još uvijek smo mirni, a neka odgovorni razmisle što će biti dalje," rekao je Bučanac dodavši kako su radnici 3. maja časni ljudi i građani Rijeke, a ne rušilačka gomila.

"Pozdravljamo kolege u Puli, čiji je način borbe legitiman", rekao je i poručio da će radnici 3. maja za sada u brodogradilištu tražiti svoja prava, ali tako neće ostati. "Imamo hodogram, znamo što ćemo, od idućeg tjedna krenut će druga priča", kaže Bučanac.

Ističe da puno toga ovisi o Vladi, ona mora odmotati nastali Gordijski čvor, a o donesenim odlukama ovisit će daljnje akcije radnika. "Spremni smo i znamo što nam je činiti", rekao je.

Na upit da komentira informaciju da će se Nadzorni odbor 3. maja, koji je dobio razrješnicu za prošlu poslovnu godinu, nagraditi s po 2000 kuna za svaki mjesec, Bučanac je rekao kako ne zna za to, ali to je pitanje za onoga koji je to odlučio isplatiti.

"Očito je zadovoljan radom Uprave i menadžerskih struktura", rekao je.

Ponovio je kako sindikati i Štrajkaški odbor i dalje smatraju da Uprava treba otići, dodavši da za sada nema novih informacija iz Uprave ili Vlade, a danas bi u Zagrebu trebao biti održan sastanak Vlade, Uprave Uljanika i strateškog partnera.

"Neka rade ako treba i tri smjene i neka donesu odluku, neka stanu pred radnike i neka im ju priopće", poručio je.

Sindikalac Mladen Bučar poručio je da se radnici i sindikat ne boje ni Vlade ni Uprave niti Europske unije. "Ne želimo da nam brodovlasnike i kupce tjeraju iz 3. maja, nego da kupci stoje u redu za narudžbe brodova, kako bi svi u 3. maju mogli normalno raditi i živjeti", kazao je.

Štrajk u Brodogradilištu 3. maj jutros je nastavljen, radnici, koji traže isplatu plaća za srpanj i nastavak proizvodnje, na svojim su radnim mjestima, ali ne rade i kažu da će štrajkati do ispunjenja zahtjeva.

O tome hoće li radnici i kada izaći na ulice odlučit će Štrajkaški odbor, kazao je predsjednik Štrajkaškog odbora Veljko Todorović.