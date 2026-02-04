VIDEO Kakav ulov u Zagrebu: Dileru našli meskalin, gljive, LSD, u stanu je imao i kuburu

Policija je provela istragu nad muškarcem (45) zbog sumnje u proizvodnju i preprodaju droge te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Sumnja se da je 45-godišnjak u stanu na području Črnomerca napravio improvizirani laboratorij, piše zagrebačka policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Zagrebački policajci realizirali još jednu zapljenu droge | Video: 24sata/PU zagrebačka

Uporabom uređaja za ventilaciju i filtriranje zraka, ovlaživanje i dehidraciju stvorio je uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio psilobicinske gljive, koje je po sazrijevanju sušio, prerađivao i pakirao. Zbog preprodaje, nabavljao je veće količine konoplje, smole i ekstrakta konoplje, MDMA, LSD, kaktusa čija je djelatna tvar meskalin.

Foto: PU zagrebačka

Navedeno je skrivao, vagao i prepakiravao u spomenutom stanu, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.

Foto: PU zagrebačka





- U ponedjeljak u popodnevnim satima, pretragom stana i drugih prostorija na području Črnomerca kojim se koristi osumnjičeni, pronađen je improvizirani laboratorij za umjetni uzgoj gljiva psilocibin. Pronađeno je:

Foto: PU zagrebačka

23 kutije zapremnine 65 litara sa zasađenim gljivama psilocibin

3, 97 kg konoplje tipa droga pakirane u 31 različiti omot

2,14 kg smole konoplje tipa droga pakirane u 24 različita omota

1,78 kg gljiva psilocibin pakiranih u 22 različita omota

108/doza LSD-a pakirane u četiri 4 različita omota

2,7 grama te jedna tableta MDMA

pet kaktusa čija je djelatna tvar meskalin

100 ml ekstrakta konoplje tipa droga u 10 medicinskih šprica

dvije digitalne vage za precizno mjerenje mase s tragovima droge

uređaj i oprema za vakumiranje te

novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge - piše zagrebačka policija.