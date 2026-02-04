Zbog preprodaje, nabavljao je veće količine konoplje, smole i ekstrakta konoplje, MDMA, LSD, kaktusa čija je djelatna tvar meskalin
VIDEO Kakav ulov u Zagrebu: Dileru našli meskalin, gljive, LSD, u stanu je imao i kuburu
Policija je provela istragu nad muškarcem (45) zbog sumnje u proizvodnju i preprodaju droge te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Sumnja se da je 45-godišnjak u stanu na području Črnomerca napravio improvizirani laboratorij, piše zagrebačka policija.
Uporabom uređaja za ventilaciju i filtriranje zraka, ovlaživanje i dehidraciju stvorio je uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio psilobicinske gljive, koje je po sazrijevanju sušio, prerađivao i pakirao. Zbog preprodaje, nabavljao je veće količine konoplje, smole i ekstrakta konoplje, MDMA, LSD, kaktusa čija je djelatna tvar meskalin.
Navedeno je skrivao, vagao i prepakiravao u spomenutom stanu, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.
- U ponedjeljak u popodnevnim satima, pretragom stana i drugih prostorija na području Črnomerca kojim se koristi osumnjičeni, pronađen je improvizirani laboratorij za umjetni uzgoj gljiva psilocibin. Pronađeno je:
23 kutije zapremnine 65 litara sa zasađenim gljivama psilocibin
3, 97 kg konoplje tipa droga pakirane u 31 različiti omot
2,14 kg smole konoplje tipa droga pakirane u 24 različita omota
1,78 kg gljiva psilocibin pakiranih u 22 različita omota
108/doza LSD-a pakirane u četiri 4 različita omota
2,7 grama te jedna tableta MDMA
pet kaktusa čija je djelatna tvar meskalin
100 ml ekstrakta konoplje tipa droga u 10 medicinskih šprica
dvije digitalne vage za precizno mjerenje mase s tragovima droge
uređaj i oprema za vakumiranje te
novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge - piše zagrebačka policija.
