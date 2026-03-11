Obavijesti

Rafalei opet lete iznad zemlje! Najavili probijanje zvučnog zida

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini iznad 10 000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera

Tijekom provedbe letačkih aktivnosti HRZ-a u srijedu, 11. ožujka 2026., od 10 do 15 sati očekuje se probijanje zvučnog zida i pojačana buka, naveli su iz MORH-a.

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila će danas, 11. ožujka 2026., od 10 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini iznad 10 000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

- Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi na područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj - ističe MORH.

Tijekom provedbe planiranog leta i zbog probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka

