Rafalei preuzimaju kontrolu nad hrvatskim zračnim prostorom! MORH se oglasio, evo kad kreće

Republika Hrvatska od 1. siječnja preuzima nadzor i zaštitu vlastitog zračnog prostora (Air Policing) višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale u sklopu NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a, izvijestilo je u subotu Ministarstvo obrane (MORH).

Pokretanje videa... 02:23 Rafalei na Jarunu | Video: Čitatelj 24sata

"Intenzivnom obukom osoblja u procesu uvođenja u operativnu uporabu višenamjenskog borbenog zrakoplova Rafale postignuta je razina spremnosti za provedbu zadaće zaštite zračnog prostora u miru u sklopu NATINAMDS-a", poručuju iz MORH-a.

Zadaća nadzora i zaštite zračnog prostora provodit će se neprekidno, 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, prema svim važećim NATO standardima i procedurama te nacionalnim propisima.

Hrvatska je 2021. kupila 12 rabljenih Rafalea F3R za 1,13 milijardi eura. Prvi su isporučeni 2023., a posljednji, dvanaesti, stigao je u travnju ove godine.

Tijekom prijelaznog razdoblja obuke hrvatskih pilota, mirnodopska zadaća nadzora i zaštite hrvatskog zračnog prostora privremeno se provodila iz zrakoplovnih baza u susjednim državama članicama NATO-a, u Italiji i Mađarskoj. Nadzor su obavljali talijanski zrakoplovi Eurofighter Typhoon i mađarski zrakoplovi Gripen na temelju potpisanih tehničkih sporazuma između ministarstava obrane.

Hrvatska, podsjeća MORH, nije imala financijske troškove za privremeni nadzor svog zračnog prostora jer je jedan od modela u NATO-u da susjedne zemlje provode zadaću Air Policinga koja se ne naplaćuje.