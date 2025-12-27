Obavijesti

NOVA ERA

Rafalei preuzimaju kontrolu nad hrvatskim zračnim prostorom! MORH se oglasio, evo kad kreće

Rafalei preuzimaju kontrolu nad hrvatskim zračnim prostorom! MORH se oglasio, evo kad kreće
Danas stižu prvi Rafalei, ovako su ranije letjeli na Zagrebom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zadaća nadzora i zaštite zračnog prostora provodit će se neprekidno, 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, prema svim važećim NATO standardima i procedurama te nacionalnim propisima...

Republika Hrvatska od 1. siječnja preuzima nadzor i zaštitu vlastitog zračnog prostora (Air Policing) višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale u sklopu NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a, izvijestilo je u subotu Ministarstvo obrane (MORH).

"Intenzivnom obukom osoblja u procesu uvođenja u operativnu uporabu višenamjenskog borbenog zrakoplova Rafale postignuta je razina spremnosti za provedbu zadaće zaštite zračnog prostora u miru u sklopu NATINAMDS-a", poručuju iz MORH-a.

Zadaća nadzora i zaštite zračnog prostora provodit će se neprekidno, 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, prema svim važećim NATO standardima i procedurama te nacionalnim propisima.

Hrvatska je 2021. kupila 12 rabljenih Rafalea F3R za 1,13 milijardi eura. Prvi su isporučeni 2023., a posljednji, dvanaesti, stigao je u travnju ove godine.

Tijekom prijelaznog razdoblja obuke hrvatskih pilota, mirnodopska zadaća nadzora i zaštite hrvatskog zračnog prostora privremeno se provodila iz zrakoplovnih baza u susjednim državama članicama NATO-a, u Italiji i Mađarskoj. Nadzor su obavljali talijanski zrakoplovi Eurofighter Typhoon i mađarski zrakoplovi Gripen na temelju potpisanih tehničkih sporazuma između ministarstava obrane.

Hrvatska, podsjeća MORH, nije imala financijske troškove za privremeni nadzor svog zračnog prostora jer je jedan od modela u NATO-u da susjedne zemlje provode zadaću Air Policinga koja se ne naplaćuje.

