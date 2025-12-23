MORH šalje pozive za vojni rok: Uskoro stižu na 1300 adresa...

Idućeg tjedna, između Božića i Nove godine, Ministarstvo obrane šalje između 1200 i 1300 poziva na zdravstvene preglede mladićima rođenima 2007. godine, što je početak dolaska prvih novaka na novouvedeno temeljno vojno osposobljavanje. Iako točan datum nije službeno potvrđen, u MORH-u računaju da bi prvi novaci mogli stići u vojarne u Požegi, Kninu i Slunju, u kojima će se provoditi dvomjesečno vojno osposobljavanje, 1. ožujka, neslužbeno doznaje Večernji list.

U početku će se zdravstveni pregledi obavljati u Zagrebu i Splitu, novacima će biti organiziran prijevoz. Zdravstveni pregled obavezan je za sve pozvane. Eventualni prigovor savjesti na služenje obuku će se moći službeno uložiti, a tako i pokrenuti tu proceduru, tek nakon obavljanja zdravstvenog prijedloga.

- Neslužbeno se procjenjuje da bi u prvoj rundi, od 1. ožujka kao okvirnog datuma početka, na temeljno vojno osposobljavanje stiglo oko 800 mladića. Od toga je, doznajemo, preko 200 već sad prijavljeno kroz dragovoljnu prijavu, to su mladići koji su već obavili zdravstvene preglede i imaju uvjerenja, tako da će se za prvu rundu regrutirati zapravo oko 600 mladića. Vojarna u Požegi može primiti oko 400, a vojarne u Slunju i Kninu po 200-tinjak ročnika - piše Večernji list.

Obuka će trajati dva mjeseca i obuhvatit će temeljne vojničke vještine, od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane. Na TVO će biti pozvani muškarci – vojni obveznici rođeni 2007., iznimno i stariji, a moguće se i dragovoljno prijaviti. Žene ne podliježu obvezi, ali mogu dragovoljno pristupiti TVO-u.

Ročnici će tijekom obuke dobivati 1100 eura mjesečno.

Ročnici na TVO primat će, osim plaće, naknadu troškova javnog prijevoza, osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, smještaj i prehranu, vojnu odoru i sportsku opremu. Za iznimne rezultate u obuci moći će dobiti jedan nagradni vikend kao i značku najboljeg ročnika naraštaja, a u slobodno vrijeme imat će pravo na izlazak iz vojne lokacije u skladu s rasporedom utvrđenim programom obuke.

Kako će izgledati dan i što će se jesti na vojnom roku?

Prema planu Ministarstva obrane, dan ročnika počinje u 6 sati ujutro buđenjem, nakon čega slijedi smotra u 8:15 te prijepodnevna vojna obuka. Ručak i odmor predviđeni su u 13:15, a večera u 18 sati. Nakon poslijepodnevne obuke i slobodnog vremena, u 22 sata - počinak. Iz MORH-a su objasnili kako obučni sadržaj obuhvaća rukovanje osobnim oružjem, taktičko kretanje, komuniciranje, zaštitu, reakciju, vojnu službu, tjelovježbu, bojno uvježbavanje, dok izvanobučni sadržaj obuhvaća prijam i zaduženje te psihološku pripremu.

Za prehranu ročnika bit će zadužena državna tvrtka Pleter-usluge d.o.o., koja već godinama priprema obroke za pripadnike Oružanih snaga i dragovoljne ročnike. Iz Pletera poručuju da će i novi ročnici "moći očekivati kvalitetne i nutricionistički balansirane obroke, pripremljene u skladu s Pravilnikom o prehrani pripadnika OS RH".

- U okviru svake vrste obroka pripremaju se razna i raznovrsna pojedinačna jela - poručili su ranije iz tvrtke. Dodaju kako će prehrana biti prilagođena potrebama vojnika koji dnevno prolaze kroz zahtjevne fizičke aktivnosti i obuku.

Prema pravilniku, svaki ročnik dnevno će imati četiri obroka – doručak, međuobrok, ručak i večeru s ukupnim dnevnim unosom energije između 3.300 i 3.900 kilokalorija, ovisno o danu i sadržaju jelovnika.

Prvi obrok dana sastoji se od napitka, glavne komponente i kruha, s ukupnom energetskom vrijednošću od 800 do 1.000 kcal. Između doručka i ručka poslužit će se međuobrok - jednostavan, ali hranjiv dodatak koji uključuje voćni sok ili mlijeko, svježe voće i slasticu, ukupne energetske vrijednosti 320 do 400 kcal.

Središnji obrok dana bit će najobilniji, s ukupnom energetskom vrijednošću od 1.260 do 1.440 kcal - odnosno između 1.100 i 1.400 kcal ako desert nije uključen. Ručak se sastoji od juhe, glavne komponente, salate, deserta i kruha. Dan završava večerom od 900 do 1.080 kcal, koja sadrži glavnu komponentu, salatu, desert i kruh.

Za one koji zbog vjerskih ili moralnih nazora ne žele sudjelovati u vojničkim dužnostima, zakon predviđa mogućnost prigovora savjesti. Takve će osobe temeljnu obuku odraditi u civilnoj zaštiti (u trajanju od tri mjeseca) ili u lokalnim jedinicama (četiri mjeseca). Naknada će u tom slučaju biti manja.

Po završetku temeljnog vojnog osposobljavanja osobe se mogu prijaviti za djelatnu vojnu službu i graditi profesionalnu karijeru u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Oni koji nakon temeljnog vojnog osposobljavanja ne zasnuju radni odnos u Oružanim snagama Republike Hrvatske bit će raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske u statusu razvrstanog pričuvnika.