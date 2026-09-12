Ranjeni dječak je operiran i stabilno je. 'Spremačica je spriječila još veću tragediju'

Učenik koji je u petak izboden u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi stabilno je nakon operacije. Dječak je zadobio teške ubodne ozljede prsnog koša i trbuha koje su liječnici okarakterizirali kao opasne po život, no operativni zahvat prošao je uredno. Ostao je na liječenju i praćenju u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb.

Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki rekao je nakon operacije da je dječak stabilan te da ga liječnički tim nastavlja pratiti. Dodao je kako liječnici očekuju da bi daljnji tijek liječenja trebao dobro proći te da će učiniti sve kako ozlijeđenom učeniku ne bi ostale trajne posljedice.

Zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb, Milivoj Novak otkrio je za RTL da je dječak operiran i da ima ozljede opasne po život.

- Puno ljudi se trudilo oko njega, ekipa je krenula raditi odmah. Napravljena je dobra klinička obrada, istovremeno zbrinjavanje općeg stanja. Završio je u kirurškoj sali, zbrinute su njegove ozljede. Sad se nalazi u pedijatrijskoj intenzivnoj i sve je pod kontrolom. Majka je kraj njega i točno zna sve detalje što se s njim zbiva - rekao je.

- Ima ubodne ozljede grudnog koša i trbuha. Oporavak? Dobra je stvar što je mlad dečko, ali idemo korak po korak, dodao je Novak.

U napadu je ozlijeđena i djelatnica škole, koja je prevezena u KBC Sestre milosrdnice i također operirana. Prema informacijama objavljenima tijekom dana, zadobila je ozljede prsnog koša, trbuha i ruku, a liječnici su morali sanirati krvarenje i probleme uzrokovane prodorom zraka u prsnu šupljinu.

Napad se dogodio u petak oko osam sati ujutro u školi u Konavoskoj ulici u zagrebačkom naselju Voltino. Prema dosad poznatim informacijama, učenik prvog razreda oštrim je predmetom napao drugog učenika, također učenika škole, a zatim je ozlijedio i djelatnicu koja je pokušala pomoći.

Dramatične minute u školi kasnije su opisali profesori i roditelji učenika. Nastavnik Mario Božurić ispričao je da je u školu stigao nekoliko minuta prije početka nastave i zatekao učenike koji su trčali prema izlazu i upozoravali da netko ima nož.

U hodniku je ugledao kolegu koji je držao napadača pod kontrolom, dok je ozlijeđena spremačica sjedila u blizini. Kada je shvatio da je još jedan učenik ranjen, krenuo ga je tražiti i pronašao ga u školskom zahodu.

Do dolaska Hitne pomoći pokušavao je dječaka održati pri svijesti te mu je uz pomoć kompresivnog zavoja pokušao zaustaviti krvarenje. Prema njegovim riječima, s ozlijeđenim učenikom proveo je šest ili sedam minuta prije dolaska hitnih službi.

Roditelji su tijekom jutra prepričavali i što su im djeca govorila iz škole. Jedna majka ispričala je za 24sata da je njezin sin vidio učenika s maskom preko lica i dugim nožem, dok su mu nastavnici vikali da ga spusti. Učenici su se pokušavali skloniti na više katove zgrade.

Majka ozlijeđenog dječaka ispričala je da ju je sin neposredno nakon napada nazvao iz škole.

- Mama, zovi hitnu i policiju - rekao joj je, ispričala je njegova majka za RTL.

Prema svjedočenjima učenika i roditelja, napadač je u školu stigao s prekrivenim licem. Nakon što je počelo vrištanje, dio učenika pokušao se skloniti na više katove škole, a nastavnici su krenuli prema napadaču i uspjeli ga staviti pod kontrolu do dolaska policije.

Nastava je nakon napada odgođena, a u školu su stigli policija, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Grada Zagreba. Ministarstvo je u školu poslalo i Tim za krizne intervencije. Psihološka pomoć učenicima, roditeljima i djelatnicima dostupna je tijekom subote i nedjelje, a škola je objavila da se povratak na redovitu nastavu planira od ponedjeljka, 14. rujna.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u petak je rekao da prema informacijama kojima je tada raspolagao ne vidi propust škole, ali i da treba pričekati završetak policijskog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti.

U školu je tijekom jutra stigao Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, koji je koordinirao rad kriznog tima. Karin je za RTL Danas rekao da su dvojica učenika tek peti dan u srednjoj školi te da dolaze iz iste osnovne škole.

- Učenici su prvog razreda, tek su peti dan u školi. Znamo da dolaze iz iste osnovne škole, nema potrebe iznositi druge detalje jer je istraga još u tijeku tako da ćemo, kad policija da svoj izvještaj, sve činjenice znati.

Posebno je zahvalio spremačici koja je, prema njegovim riječima, hrabrom reakcijom spriječila teže posljedice.

- Najprije bih izrazio ljudsku i profesionalnu zahvalnost spremačici koja je stvarno u ovoj situaciji postupila iznimno hrabro i možemo reći, spriječila da tragedija bude još veća - rekao je.