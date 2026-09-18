Obavijesti

News

Komentari 0
NEKE SU BESPRAVNO ZAUZETE

Rasprodaja u Zagrebu: Grad se rješava 26 garaža, a početne cijene se kreću do 40.000 eura

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Rasprodaja u Zagrebu: Grad se rješava 26 garaža, a početne cijene se kreću do 40.000 eura
Foto: Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Javni natječaj provest će se kao licitacija, a početni iznosi ovise o lokaciji garaže i garažnog mjesta, kvadraturi i uvjetima prostora. Neke garaže u posjedu su bespravnog korisnika

Čak 15 garaža i garažnih mjesta u Sesvetama te još 11 u ostatku metropole Grad Zagreb planira staviti na prodaju, a uskoro će biti objavljen i javni natječaj, piše Hana Ivković Šimičić Večernji list

Javni natječaj provest će se kao licitacija, a početni iznosi ovise o lokaciji garaže i garažnog mjesta, kvadraturi i uvjetima prostora. Kako stoji u službenoj gradskoj dokumentaciji, Grad Zagreb je u posjedu većine lokacija, no neke od njih trenutačno su u posjedu bespravnog korisnika. 

Najveći broj garaža i garažnih mjesta nalazi se u Ulici Borisa Papandopula u Sesvetama, između kućnih brojeva 3 i 5. Početna cijena u eurima kreće od 11.600, koliko treba izdvojiti za garažno mjesto u podrumu kućnog broja tri, a najviši početni iznos je 13.600 eura za garažno mjesto u istoj zgradi površine 17,58 kvadrata. Od 15 prostora u Papandopulovoj, njih šest je u posjedu ljudi koji ih koriste bez valjane pravne osnove. 

PROJEKT OD 18 MILIJUNA EURA FOTO Ovako će izgledati budući Dom zdravlja Špansko. Grad Zagreb objavio nove fotografije
FOTO Ovako će izgledati budući Dom zdravlja Špansko. Grad Zagreb objavio nove fotografije

Za te lokacije kupac po provedbi javnog natječaja i sklapanjem ugovora o kupoprodaji garažnog mjesta, preuzima rizik stupanja u posjed.

Još četiri garaže prodaju se u ulici Siget BB, jedna na adresi Goljak 36, te u ulicama Zvonimirova 94, Brazilska 16, Zrinke Kunc 3a, Storžička 2a, Kerestinečkih žrtava 63, Ulica Grada Vukovara 226G,  te Vrbik X. 17. Riječ je o garažama u nizu i garažama unutar zgrade, a početne cijene rangiraju od 12.000 do 40.600 eura.

Oni koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10 posto od početne prodajne cijene garaže/garažnog mjesta u korist proračuna Grada Zagreba, a jamčevina se, nakon provedenog postupka javnog natječaja, odabranom ponuditelju uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene ona se vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio
DETALJI STRAVE NA A3

Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio

U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 39-godišnji vozač Peugeota. Vozač VW Golfa, 51-godišnjak, prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen
Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!
ŠOK ZA VOZAČE

Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!

Hrvatsku u utorak čeka novo veliko poskupljenje goriva
Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove
POŽAR TIJEKOM GRADNJE

Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove

Vatra se unutar kompleksa zavukla između zidova, a vatrogasci su na terenu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026