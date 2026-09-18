Rasprodaja u Zagrebu: Grad se rješava 26 garaža, a početne cijene se kreću do 40.000 eura

Čak 15 garaža i garažnih mjesta u Sesvetama te još 11 u ostatku metropole Grad Zagreb planira staviti na prodaju, a uskoro će biti objavljen i javni natječaj, piše Hana Ivković Šimičić Večernji list.

Javni natječaj provest će se kao licitacija, a početni iznosi ovise o lokaciji garaže i garažnog mjesta, kvadraturi i uvjetima prostora. Kako stoji u službenoj gradskoj dokumentaciji, Grad Zagreb je u posjedu većine lokacija, no neke od njih trenutačno su u posjedu bespravnog korisnika.

Najveći broj garaža i garažnih mjesta nalazi se u Ulici Borisa Papandopula u Sesvetama, između kućnih brojeva 3 i 5. Početna cijena u eurima kreće od 11.600, koliko treba izdvojiti za garažno mjesto u podrumu kućnog broja tri, a najviši početni iznos je 13.600 eura za garažno mjesto u istoj zgradi površine 17,58 kvadrata. Od 15 prostora u Papandopulovoj, njih šest je u posjedu ljudi koji ih koriste bez valjane pravne osnove.

Za te lokacije kupac po provedbi javnog natječaja i sklapanjem ugovora o kupoprodaji garažnog mjesta, preuzima rizik stupanja u posjed.

Još četiri garaže prodaju se u ulici Siget BB, jedna na adresi Goljak 36, te u ulicama Zvonimirova 94, Brazilska 16, Zrinke Kunc 3a, Storžička 2a, Kerestinečkih žrtava 63, Ulica Grada Vukovara 226G, te Vrbik X. 17. Riječ je o garažama u nizu i garažama unutar zgrade, a početne cijene rangiraju od 12.000 do 40.600 eura.

Oni koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10 posto od početne prodajne cijene garaže/garažnog mjesta u korist proračuna Grada Zagreba, a jamčevina se, nakon provedenog postupka javnog natječaja, odabranom ponuditelju uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene ona se vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

