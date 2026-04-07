SVE PROPALO

Imovina stranke Bandić Milan 365 unovčena za 1201 euro

Zagreb: Podaci o stečaju Stranke MB 365 dostupni javnosti

Stečajni upravitelj Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti podnio je izvješće u kojem se navodi da je nakon devetog javnog poziva sva preostala materijalna imovina te stranke unovčena za 1201 euro dodajući da je na računu te propale stranke sada oko 65.000 eura. Stečajni upravitelj Predrag Filajdić u izvješću ističe da će u najkraćem roku sudu dostaviti završni račun stečajnog upravitelja i diobeni popis te predložiti sazivanje skupštine vjerovnika, ali u izvješću ne navodi i tko je kupac imovine stranke. Imovina Bandić Milana 365 je, prema izvješću stečajnog upravitelja, krajem 2023. bila procijenjena na 14.520 eura, no njezina se vrijednost nakon svakog javnog poziva za prodaju umanjivala za deset posto.

"Stečajni upravitelj je putem ovlaštenog sudskog vještaka procijenio pokretnu imovinu dužnika, obzirom na protek vremena, amortizaciju i oštećenja u potresu, kao i preseljenju iz prostora stranke iz zagrebačke Praške ulice u Masarykovu", isticalo se u jednom od dosadašnjih izvješća gdje se pojašnjavalo i kako je tamo sada sjedište te stranke i "jedan korisniji dio uredske opreme". 

Trgovački sud u Zagrebu u siječnju 2024. otvorio je stečaj te političke stranke, a u svibnju te godine bile su utvrđene i tražbine vjerovnika u iznosu od nešto više od 280.000 eura među kojima je najveće potraživanje tvrtke 4Film od 127.447 eura. 

Prijedlog za otvaranje stečaja krajem 2023. podnio je predsjednik stranke i poslovni direktor Slavko Kojić navodeći nesposobnost za plaćanje i prezaduženost kao stečajni razlog,

"Nesposobnost za plaćanje posljedica je rješenja o prethodnoj mjeri Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. studenoga 2022. kojom se nalaže Financijskoj agenciji (Fini) da zabrani svim bankama u kojima dužnik ima otvoren račun isplate s njegova računa", isticalo se u Kojićevu prijedlogu.

Kojić je i prije zatraženog otvaranja stečaja u javnosti govorio o presudi Trgovačkog suda u korist tvrtke 4Film, a spor je nastao u proljeće 2018., kada je 4Film, u vlasništvu sestara Juka, pokrenuo ovrhu protiv stranke zbog neplaćenih spotova iz kampanje 2017.

U prijedlogu za stečaj navodilo se i da Bandić Milan 365 nema nekretnina, a da imovinu čini 67 pokretnina, uglavnom uredskog namještaja, računala, fotoaparata i prateće opreme, hladnjaka, perilica posuđa, ali i "kaciga vespa vj bijela L" iako postojeći skuter (moped) Vespa s istaknutim stranačkim obilježjima nije naveden u popisu imovine stranke.

