Poginuli u požaru u baru "Le Constellation" većinom su bili tinejdžeri, a neki od 116 ozlijeđenih još uvijek se u bolnici bore s posljedicama teških opeklina
Raste broj poginulih u požaru u švicarskom klubu: Od ozljeda u bolnici umro i mladić (18)
Umro je osamnaestogodišnjak koji je ozlijeđen u požaru u baru tijekom dočeka Nove godine u alpskome zimovalištu Crans-Montani, objavile su u nedjelju švicarske vlasti, što broj poginulih u jednoj od najtežih katastrofa u modernoj švicarskoj povijesti povećava na 41.
Mladić, švicarski državljanin bio je na liječenju u bolnici u Zürichu, a preminuo je u subotu, objavljeno je u izvještaju Javnog tužiteljstva kantona Valais bez dodatnih informacija.
Poginuli u požaru u baru "Le Constellation" većinom su bili tinejdžeri, a neki od 116 ozlijeđenih još uvijek se u bolnici bore s posljedicama teških opeklina. Još jedna žrtva je ovaj mladić koji je živio blizu Lausanne, rekla su Reutersu dva izvora upoznata sa slučajem.
U subotu su stotine ljudi s bijelim ružama zajedno s ožalošćenim roditeljima prošle u povorci kroz kroz gradić Lutry na obali jezera nedaleko od Lausanne, ističući veliki transparent na kojemu je pisalo da traže "istinu i pravdu".
"Danas samo tražimo pravdu i istinu, a poslije ćemo tugovati", poručila je Laetitia Brodard-Sitre, koja je u požaru izgubila svoga 17-godišnjeg sina Arthura.
Požar u baru u Crans-Montani bio je test za odnose sa susjednom Italijom, čiji su državljani također poginuli u požaru. Talijanske su vlasti prosvjedovale protiv puštanja vlasnika bara uz jamčevinu.
Švicarske vlasti ranije ovaj tjedan rekle su da će rimskome javnom tužiteljstvu odobriti pristup prikupljenim dokazima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+