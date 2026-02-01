Obavijesti

News

Komentari 0
RODITELJI TRAŽE PRAVDU

Raste broj poginulih u požaru u švicarskom klubu: Od ozljeda u bolnici umro i mladić (18)

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Raste broj poginulih u požaru u švicarskom klubu: Od ozljeda u bolnici umro i mladić (18)
Foto: Denis Balibouse

Poginuli u požaru u baru "Le Constellation" većinom su bili tinejdžeri, a neki od 116 ozlijeđenih još uvijek se u bolnici bore s posljedicama teških opeklina

Admiral

Umro je osamnaestogodišnjak koji je ozlijeđen u požaru u baru tijekom dočeka Nove godine u alpskome zimovalištu Crans-Montani, objavile su u nedjelju švicarske vlasti, što broj poginulih u jednoj od najtežih katastrofa u modernoj švicarskoj povijesti povećava na 41.

Mladić, švicarski državljanin bio je na liječenju u bolnici u Zürichu, a preminuo je u subotu, objavljeno je u izvještaju Javnog tužiteljstva kantona Valais bez dodatnih informacija.

Poginuli u požaru u baru "Le Constellation" većinom su bili tinejdžeri, a neki od 116 ozlijeđenih još uvijek se u bolnici bore s posljedicama teških opeklina. Još jedna žrtva je ovaj mladić koji je živio blizu Lausanne, rekla su Reutersu dva izvora upoznata sa slučajem.

POGINULO 40 LJUDI UZNEMIRUJUĆE Potresni pozivi hitnoj pomoći iz izgorenog bara u Švicarskoj: 'Ljudi umiru!'
UZNEMIRUJUĆE Potresni pozivi hitnoj pomoći iz izgorenog bara u Švicarskoj: 'Ljudi umiru!'

U subotu su stotine ljudi s bijelim ružama zajedno s ožalošćenim roditeljima prošle u povorci kroz kroz gradić Lutry na obali jezera nedaleko od Lausanne, ističući veliki transparent na kojemu je pisalo da traže "istinu i pravdu".

"Danas samo tražimo pravdu i istinu, a poslije ćemo tugovati", poručila je Laetitia Brodard-Sitre, koja je u požaru izgubila svoga 17-godišnjeg sina Arthura.

KOBNA NOVA GODINA Vlasnici švicarskog noćnog kluba tvrde da nisu krivi. Optužili mrtvu konobaricu
Vlasnici švicarskog noćnog kluba tvrde da nisu krivi. Optužili mrtvu konobaricu

Požar u baru u Crans-Montani bio je test za odnose sa susjednom Italijom, čiji su državljani također poginuli u požaru. Talijanske su vlasti prosvjedovale protiv puštanja vlasnika bara uz jamčevinu.

Švicarske vlasti ranije ovaj tjedan rekle su da će rimskome javnom tužiteljstvu odobriti pristup prikupljenim dokazima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
SKANDAL U GRAČACU

Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Izjave o tzv. Republici Srpskoj Krajini i 'srpskim zemljama' koje je gradonačelnik Banja Luke izgovorio u Gračacu izazvale su žestoke reakcije. Traži se i zabrana ulaska u RH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026