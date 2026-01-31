Obavijesti

News

Komentari 0
POGINULO 40 LJUDI

UZNEMIRUJUĆE Potresni pozivi hitnoj pomoći iz izgorenog bara u Švicarskoj: 'Ljudi umiru!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
UZNEMIRUJUĆE Potresni pozivi hitnoj pomoći iz izgorenog bara u Švicarskoj: 'Ljudi umiru!'
Foto: Lisa Leutner

Ukupno je u sat i pol vremena na broj 144 upućen 171 poziv. Prvi su zabilježeni oko jedan sat ujutro...

Admiral

Prošlo je mjesec dana od strašnog požara koji je izbio tijekom noći u švicarskom baru, a sada su se pojavili novi detalji vezani uz ovaj tragičan, smrtonosan događaj.

Francuska televizija BFMTV došla je u posjed telefonskih snimki poziva upućenih na broj 144, švicarske hitne medicinske službe, tijekom stravičnog požara u baru Le Constellation u Crans-Montani u kojem je poginulo 40 ljudi.

POGLEDAJTE GALERIJU:

FILE PHOTO: Bar owners questioned in Swiss fire investigation in Sion
2
Foto: Umit Bektas

Pozivi su došli od strane žrtava, a memorirani su i razgovori spasilaca na terenu, te obitelji koje su očajnički tražile svoje bližnje. Telefonski razgovori, minutu po minutu, opisuju tijek tragedije i pokazuju njezine razmjere.

Ukupno je u sat i pol vremena na broj 144 upućen 171 poziv. Prvi su zabilježeni oko jedan sat ujutro.

"Molim vas da dođete, hitno je u Constellationu", čuje se u jednom od prvih poziva, dok se u pozadini već čuju panični krici.

ITALIJA PROSVJEDUJE Meloni bijesna zbog puštanja vlasnika bara iz Švicarske na slobodu: Ovo je uvreda za žrtve
Meloni bijesna zbog puštanja vlasnika bara iz Švicarske na slobodu: Ovo je uvreda za žrtve

"Molim vas, to je Le Constellation u Crans-Montani gospođo, gori, ima ozlijeđenih. Treba poslati pomoć, ima previše ozlijeđenih!'", govori druga osoba u stanju potpune uznemirenosti. 

Do tri sata ujutro pozivi neprestano pristižu u centar hitne službe. U šoku, mnogi pokušavaju opisati tragediju koju proživljavaju.

"Zamalo sam umro u Constellationu. Mislim da sam opečen. Constellation je potpuno izgorio. Mislim da su mi prijatelji unutra poginuli... Puno je ljudi koji su zamalo umrli gospođo, zovite hitnu pomoć", rekao je jedan svjedok.

KOBNA NOVA GODINA Vlasnici švicarskog noćnog kluba tvrde da nisu krivi. Optužili mrtvu konobaricu
Vlasnici švicarskog noćnog kluba tvrde da nisu krivi. Optužili mrtvu konobaricu

Nakon brojnih dojava prve hitne službe dolaze na mjesto događaja i suočavaju se s iznimno kritičnom situacijom.

"Na požaru sam u Crans-Montani. Prva procjena: tri teško opečene osobe", govori jedan od prvih spasilaca na terenu.

Tijekom noći pozivi omogućuju centru 144 koordinaciju između ekipa na terenu i liječnika u bolnicama. Operaterka tako zove liječnika hitnog prijema kako bi ga obavijestila o stanju.

"Zovem da te upozorim da je došlo do eksplozije. Imam četiri smrtno stradale osobe i najmanje trideset ozlijeđenih', rekla je. 'Pokrećemo hitni plan", odgovara liječnik bez oklijevanja.

ISPOVIJEST OCA OZLIJEĐENOG Jeziva poruka iz kluba pakla u Švicarskoj: 'Dođi, tata, gorim!'
Jeziva poruka iz kluba pakla u Švicarskoj: 'Dođi, tata, gorim!'

Istodobno se pojačava broj poziva svjedoka i žrtava. Postupno svima postaje jasno koliko je požar razoran i koliko je teško ozlijeđenih.

"Treba poslati helikoptere. Ambulante su već tu, ali pošaljite još. Ljudi umiru. Nemaju više kože, nemaju više ništa", govori jedan svjedok. 

SPORTSKA NEDJELJA Evo gdje gledati skijaše, futsal, Hrvatska - Švicarska, Dinamo, Hajduk te Modrića u derbiju!
Evo gdje gledati skijaše, futsal, Hrvatska - Švicarska, Dinamo, Hajduk te Modrića u derbiju!

Uz ove potresne pozive dolaze i oni obitelji koje traže svoje bližnje.

"Izbio je požar. Naša kći je bila tamo, nemamo nikakve vijesti" stoji u jednom od poziva, a u centru vlada nemoć.

"Ne mogu vam reći gdje je vaša kći niti je li ondje" smireno je odgovorila operaterka.

"Koliko je ljudi pogođeno?", pita otac. "Oko stotinu... Žao mi je, nemam više informacija", odgovara operaterka.

U požaru je poginulo 40 osoba, a još 116 ih je ozlijeđeno u Crans-Montani. Četiri osobe su trenutno pod istragom u ovom slučaju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'
INCIDENT U ZAGREBU

Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski rekao nam je da su već ranije vidjeli pomicanje skele...
Ministar Habijan je pokušao opravdati zapošljavanje frenda. I samo se dublje zakopao
OTKRIVAMO

Ministar Habijan je pokušao opravdati zapošljavanje frenda. I samo se dublje zakopao

Habijan je Pavleca mogao imenovati savjetnikom i bez natječaja ali onda Pavlec ne bi morao primati plaću. Ovako bez potrebnog iskustva zarađuje 1800 eura da savjetuje ministra o projektu teškom 10 i pol milijardi eura!
FOTO Novi dokumenti: Andrewa fotkali 'na sve četiri' iznad žene. Epstein mu ponudio Ruskinju
SKANDALI S DVORA

FOTO Novi dokumenti: Andrewa fotkali 'na sve četiri' iznad žene. Epstein mu ponudio Ruskinju

Pokojni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein predložio je bratu kralja Karla III., Andrewu Mountbatten-Windsoru susret s 26-godišnjom Ruskinjom, prema novim objavljenim dokumentima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026