UZNEMIRUJUĆE Potresni pozivi hitnoj pomoći iz izgorenog bara u Švicarskoj: 'Ljudi umiru!'

Prošlo je mjesec dana od strašnog požara koji je izbio tijekom noći u švicarskom baru, a sada su se pojavili novi detalji vezani uz ovaj tragičan, smrtonosan događaj.

Francuska televizija BFMTV došla je u posjed telefonskih snimki poziva upućenih na broj 144, švicarske hitne medicinske službe, tijekom stravičnog požara u baru Le Constellation u Crans-Montani u kojem je poginulo 40 ljudi.

Pozivi su došli od strane žrtava, a memorirani su i razgovori spasilaca na terenu, te obitelji koje su očajnički tražile svoje bližnje. Telefonski razgovori, minutu po minutu, opisuju tijek tragedije i pokazuju njezine razmjere.

Ukupno je u sat i pol vremena na broj 144 upućen 171 poziv. Prvi su zabilježeni oko jedan sat ujutro.

"Molim vas da dođete, hitno je u Constellationu", čuje se u jednom od prvih poziva, dok se u pozadini već čuju panični krici.

"Molim vas, to je Le Constellation u Crans-Montani gospođo, gori, ima ozlijeđenih. Treba poslati pomoć, ima previše ozlijeđenih!'", govori druga osoba u stanju potpune uznemirenosti.

Do tri sata ujutro pozivi neprestano pristižu u centar hitne službe. U šoku, mnogi pokušavaju opisati tragediju koju proživljavaju.

"Zamalo sam umro u Constellationu. Mislim da sam opečen. Constellation je potpuno izgorio. Mislim da su mi prijatelji unutra poginuli... Puno je ljudi koji su zamalo umrli gospođo, zovite hitnu pomoć", rekao je jedan svjedok.

Nakon brojnih dojava prve hitne službe dolaze na mjesto događaja i suočavaju se s iznimno kritičnom situacijom.

"Na požaru sam u Crans-Montani. Prva procjena: tri teško opečene osobe", govori jedan od prvih spasilaca na terenu.

Tijekom noći pozivi omogućuju centru 144 koordinaciju između ekipa na terenu i liječnika u bolnicama. Operaterka tako zove liječnika hitnog prijema kako bi ga obavijestila o stanju.

"Zovem da te upozorim da je došlo do eksplozije. Imam četiri smrtno stradale osobe i najmanje trideset ozlijeđenih', rekla je. 'Pokrećemo hitni plan", odgovara liječnik bez oklijevanja.

Istodobno se pojačava broj poziva svjedoka i žrtava. Postupno svima postaje jasno koliko je požar razoran i koliko je teško ozlijeđenih.

"Treba poslati helikoptere. Ambulante su već tu, ali pošaljite još. Ljudi umiru. Nemaju više kože, nemaju više ništa", govori jedan svjedok.

Uz ove potresne pozive dolaze i oni obitelji koje traže svoje bližnje.

"Izbio je požar. Naša kći je bila tamo, nemamo nikakve vijesti" stoji u jednom od poziva, a u centru vlada nemoć.

"Ne mogu vam reći gdje je vaša kći niti je li ondje" smireno je odgovorila operaterka.

"Koliko je ljudi pogođeno?", pita otac. "Oko stotinu... Žao mi je, nemam više informacija", odgovara operaterka.

U požaru je poginulo 40 osoba, a još 116 ih je ozlijeđeno u Crans-Montani. Četiri osobe su trenutno pod istragom u ovom slučaju.