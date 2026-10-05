Španjolska policija i vojska uklonili su migrantski kamp u Ceuti, gdje je oko 3000 migranata živjelo u teškim uvjetima, dok su mnogi od njih odbili registraciju zbog straha od deportacije.
Rastjerali migrantski kamp uoči dolaska kralja i kraljice: Oko 3000 ljudi uklonjeno s plaže
Španjolska je policija u ponedjeljak, uz pomoć vojske, dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Ceuti, nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Svih oko 3000 migranata koji su od kraja srpnja živjeli u improviziranim skloništima na plaži Trampolín uklonjeno je s tog područja, izvijestile su lokalne novine El Faro.
Vlada je procijenila da je 30. i 31. srpnja u Ceutu iz Maroka stiglo do 80.000 migranata. Većina se u međuvremenu vratila, no tisuće ih i dalje borave u eksklavi.
Kao i prethodnog dana, migranti su autobusima prevezeni do graničnog prijelaza Tarajal. Ondje im je ponuđen izbor: ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko ili da se registriraju kako bi potom bili smješteni u šatorskom kampu, prenosi španjolska državna televizija RTVE.
Mnogi se migranti nerado registriraju ili odlaze u prihvatne kampove jer se boje da bi potom mogli biti lakše deportirani u Maroko, koji se smatra sigurnom zemljom podrijetla. Također vjeruju da bi prikupljanje njihovih biometrijskih podataka moglo olakšati njihovu identifikaciju - čak i ako uspiju stići do španjolskog kopna ili drugih zemalja Europske unije - te deportaciju u zemlju u kojoj su prvi put registrirani ili u svoju matičnu državu.
RTVE je izvijestio da je prvog dana nove akcije raščišćavanja 600 Marokanaca zbog toga dobrovoljno napustilo Ceutu. Drugog dana, mnogi od čak 3500 migranata, koji su mjesecima živjeli u kolibama od plastične folije na plaži, pobjegli su u okolne šume.
Njemačka privatna humanitarna organizacija Mission Lifeline oštro je kritizirala postupanje španjolskih vlasti. "Pod pritiskom i okruženi policijom koja djeluje uz prekomjernu primjenu sile i koristi oklopna vozila, ne može biti govora o dobrovoljnosti niti o zakonskom postupku", rekao je za dpa Nolte Bauer, voditelj te nevladine organizacije sa sjedištem u Dresdenu.
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