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DRAMA U ŠPANJOLSKOJ

Rastjerali migrantski kamp uoči dolaska kralja i kraljice: Oko 3000 ljudi uklonjeno s plaže

Piše HINA,
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Rastjerali migrantski kamp uoči dolaska kralja i kraljice: Oko 3000 ljudi uklonjeno s plaže
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Foto: MARCOS MORENO
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Španjolska policija i vojska uklonili su migrantski kamp u Ceuti, gdje je oko 3000 migranata živjelo u teškim uvjetima, dok su mnogi od njih odbili registraciju zbog straha od deportacije.

Španjolska je policija u ponedjeljak, uz pomoć vojske, dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Ceuti, nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Svih oko 3000 migranata koji su od kraja srpnja živjeli u improviziranim skloništima na plaži Trampolín uklonjeno je s tog područja, izvijestile su lokalne novine El Faro.

Vlada je procijenila da je 30. i 31. srpnja u Ceutu iz Maroka stiglo do 80.000 migranata. Većina se u međuvremenu vratila, no tisuće ih i dalje borave u eksklavi.

Spanish police clear an encampment of migrants at El Trampolin beach in the Spanish enclave of Ceuta
Foto: MARCOS MORENO

Kao i prethodnog dana, migranti su autobusima prevezeni do graničnog prijelaza Tarajal. Ondje im je ponuđen izbor: ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko ili da se registriraju kako bi potom bili smješteni u šatorskom kampu, prenosi španjolska državna televizija RTVE.

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Mnogi se migranti nerado registriraju ili odlaze u prihvatne kampove jer se boje da bi potom mogli biti lakše deportirani u Maroko, koji se smatra sigurnom zemljom podrijetla. Također vjeruju da bi prikupljanje njihovih biometrijskih podataka moglo olakšati njihovu identifikaciju - čak i ako uspiju stići do španjolskog kopna ili drugih zemalja Europske unije - te deportaciju u zemlju u kojoj su prvi put registrirani ili u svoju matičnu državu.

Spanish police clear an encampment of migrants at El Trampolin beach in the Spanish enclave of Ceuta
Foto: MARCOS MORENO

RTVE je izvijestio da je prvog dana nove akcije raščišćavanja 600 Marokanaca zbog toga dobrovoljno napustilo Ceutu. Drugog dana, mnogi od čak 3500 migranata, koji su mjesecima živjeli u kolibama od plastične folije na plaži, pobjegli su u okolne šume.

Njemačka privatna humanitarna organizacija Mission Lifeline oštro je kritizirala postupanje španjolskih vlasti. "Pod pritiskom i okruženi policijom koja djeluje uz prekomjernu primjenu sile i koristi oklopna vozila, ne može biti govora o dobrovoljnosti niti o zakonskom postupku", rekao je za dpa Nolte Bauer, voditelj te nevladine organizacije sa sjedištem u Dresdenu.

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