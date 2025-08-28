Rat protiv pisaca i predstava? Upravo to je Ecov vječni fašizam

Umberto Eco u svom je eseju objavljenom prije trideset godina u New York Review of Books opisao fašizam kao skup prepoznatljivih obilježja koja se mogu pojaviti u različitim oblicima, u svakom društvu, u bilo kojem vremenu i u bilo kojem trenutku. Eco je taj koncept opisao kao ur-fašizam, to jest prafašizam ili vječni fašizam.

Sažeo je Eco svoj opis ur-fašizma u četrnaest točaka, u četrnaest vrlo jasnih opisa društvenih stanja i pojava, a već i površni pogled na njih pokazuje kako bi se sve ono čemu danas svjedočimo u hrvatskom društvu zastrašujuće lako, precizno i jednostavno uklopilo u taj obrazac, u taj Ecov detektor za prepoznavanje fašizma.

Tu je na prvome mjestu mitologizacija prošlosti, zatim odbacivanje prosvjetiteljskih ideja, tu je kult akcije radi akcije, djelovanje bez razmišljanja koje se slavi kao vrlina, a kritičko mišljenje prikazuje se kao slabost. Svako neslaganje je izdaja, neistomišljenici se isključuju, stigmatiziraju ili kriminaliziraju. Jasno je izražen i svaki strah od različitosti, a apel na frustracije, dakle manipulacija ljudima pogođenima gospodarskim, društvenim ili identitetskim krizama je sveprisutna. Tu su još i opsesija zavjerama, pa paradoks fašističke retorike u kojoj se neprijatelj istovremeno prikazuje kao jak i slab, pacifizam je slabost, a slabi se preziru. Slave se mučenici, slavi se vojnička žrtva i vječna borba. Mačizam je neizostavan, sve što odudara od tradicionalnih rodnih uloga ismijava se i demonizira. Populizam je, dakako, selektivan, fašizam tvrdi da govori u ime naroda, ali isključuje sve koji ne pripadaju poželjnoj većini. Na kraju, jezik se osiromašuje i pojednostavljuje, kako bi se onemogućilo kritičko mišljenje i suptilna argumentacija.

Sve je ovo Hrvatska danas. Zemlja u kojoj se prijeti piscima i novinarima, kao što se upravo prijeti Jergoviću, država u kojoj se zabranjuje predstava iz 19. stoljeća, djelo o pohlepnom, primitivnom, grotesknom zapovjedniku vojske koji preuzima vlast, o banalnom tipu kojem tiranija, eto, postaje glavna poluga.