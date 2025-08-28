Obavijesti

KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ

Rat protiv pisaca i predstava? Upravo to je Ecov vječni fašizam

Piše Alen Galović,
Već i površni pogled na četrnaest točaka iz slavnog Ecova eseja pokazuje kako bi se sve ono čemu danas svjedočimo u hrvatskom društvu zastrašujuće lako uklopilo u taj obrazac, u taj detektor za fašizam

Umberto Eco u svom je eseju objavljenom prije trideset godina u New York Review of Books opisao fašizam kao skup prepoznatljivih obilježja koja se mogu pojaviti u različitim oblicima, u svakom društvu, u bilo kojem vremenu i u bilo kojem trenutku. Eco je taj koncept opisao kao ur-fašizam, to jest prafašizam ili vječni fašizam.

Sažeo je Eco svoj opis ur-fašizma u četrnaest točaka, u četrnaest vrlo jasnih opisa društvenih stanja i pojava, a već i površni pogled na njih pokazuje kako bi se sve ono čemu danas svjedočimo u hrvatskom društvu zastrašujuće lako, precizno i jednostavno uklopilo u taj obrazac, u taj Ecov detektor za prepoznavanje fašizma.

ZASTRAŠUJUĆE PORUKE Sramotne prijetnje autoru 24sata! Jergović: Prijetnja je očita i nedvosmislena
Sramotne prijetnje autoru 24sata! Jergović: Prijetnja je očita i nedvosmislena

Tu je na prvome mjestu mitologizacija prošlosti, zatim odbacivanje prosvjetiteljskih ideja, tu je kult akcije radi akcije, djelovanje bez razmišljanja koje se slavi kao vrlina, a kritičko mišljenje prikazuje se kao slabost. Svako neslaganje je izdaja, neistomišljenici se isključuju, stigmatiziraju ili kriminaliziraju. Jasno je izražen i svaki strah od različitosti, a apel na frustracije, dakle manipulacija ljudima pogođenima gospodarskim, društvenim ili identitetskim krizama je sveprisutna. Tu su još i opsesija zavjerama, pa paradoks fašističke retorike u kojoj se neprijatelj istovremeno prikazuje kao jak i slab, pacifizam je slabost, a slabi se preziru. Slave se mučenici, slavi se vojnička žrtva i vječna borba. Mačizam je neizostavan, sve što odudara od tradicionalnih rodnih uloga ismijava se i demonizira. Populizam je, dakako, selektivan, fašizam tvrdi da govori u ime naroda, ali isključuje sve koji ne pripadaju poželjnoj većini. Na kraju, jezik se osiromašuje i pojednostavljuje, kako bi se onemogućilo kritičko mišljenje i suptilna argumentacija.

Sve je ovo Hrvatska danas. Zemlja u kojoj se prijeti piscima i novinarima, kao što se upravo prijeti Jergoviću, država u kojoj se zabranjuje predstava iz 19. stoljeća, djelo o pohlepnom, primitivnom, grotesknom zapovjedniku vojske koji preuzima vlast, o banalnom tipu kojem tiranija, eto, postaje glavna poluga.

