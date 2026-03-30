Ravnatelj bolnice u Virovitici za 24sata: Došlo je do greške. Sankcionirat ćemo jednu osobu

Nakon otkrića 24sata o zamjeni identiteta u Općoj bolnici Virovitica, u kojoj su Nenada Markovića iz Rita Lukačkog primili pod OIB-om i zdravstvenim kartonom Nenada Markovića iz Virovitice, pa je na kraju i preminuo, sad su iz ravnateljstva odgovorili na naš upit te istaknuli da će zbog toga sankcije snositi medicinska sestra/medicinski tehničar na trijaži.

Nakon što je Nenad Marković iz Virovitice 16. ožujka 2026. greškom Opće bolnice Virovitica proglašen mrtvim zbog zamjene identiteta, bolnica je provela izvanredni unutarnji stručni nadzor.

- Povjerenstvo je utvrdilo da je predmetni neočekivani neželjeni događaj, zamjena identiteta pacijenta, posljedica nepoštivanja Postupka provjere i potvrde identiteta pacijenta od strane trijažera prilikom upisa pacijenta u bolnicu. Obavljenim izvanrednim nadzorom Povjerenstvo nije utvrdilo stručnih propusta zdravstvenih radnika koji se odnose na liječenje predmetnog pacijenta - priopćili su iz OB-a Virovitica.

U ponedjeljak smo ih pitali zašto Predrag Marković, brat pokojnog Nenada, još nije dobio bratovo otpusno pismo, što nam je Predrag potvrdio u ponedjeljak ujutro, iz bolnice su odgovorili da će otpusno pismo biti gotovo do kraja ponedjeljka.

Iz ravnateljstva su za 24sata odgovorili i kako, prema članku 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada. No naveli su i kako je svaki zaposlenik zdravstvene ustanove odgovoran pojedinačno za izvršenje obveza i poslova radnog mjesta koji proizlaze iz njegova ugovora o radu.

Nema odgovora o tome kakve će biti sankcije

- Odgovornost u konkretnom slučaju je, na temelju nalaza i zaključka Povjerenstva za unutarnji stručni nadzor na medicinskoj sestri/tehničaru trijažeru koja/i u svom radu nije primijenio protokol, odnosno propisani postupak provjere i potvrde identiteta pacijenta. Postupak sankcioniranja provest će se sukladno Pravilniku o radu i internim aktima Opće bolnice Virovitica kao poslodavca. Snosit će ga medicinska sestra/tehničar na trijaži, koja/i u konkretnom slučaju u svom radu nije primijenio/la protokol odnosno propisan postupak provjere i potvrde identiteta pacijenta - odgovorili su nam iz ravnateljstva.

Također su istaknuli kako o sankcijama, iako nisu otkrili kakvim točno, odlučuje ravnatelj Dinko Blažević.

Zanimalo nas je i je li ovaj slučaj prouzročio promjene u radu bolnice, na što su odgovorili da će "na temelju Nalaza i zaključka Povjerenstva koje je provelo izvanredni stručni nadzor u bolnici poduzeti dodatne aktivnosti na dosljednijoj primjeni Postupka provjere i potvrde identiteta pacijenta koji je usvojen na sjednici Povjerenstva za kvalitetu 30. lipnja 2020. godine". Sve kako bi se, navode, "mogućnost za ponavljanje ovakve ili slične pogreške svelo na najmanju moguću mjeru".

- Također će se provesti postupak evaluacije Postupka provjere i potvrde identiteta pacijenta, sa svrhom poboljšanja učinkovitosti i prilagodbe specifičnostima i rizicima svakog pojedinog radilišta unutar bolnice - odgovorili su nam.

24sata su razgovarala i s bratom pokojnog Nenada Markovića, Predragom, koji nam je rekao da ga do ponedjeljka i dalje nisu nazvali iz bolnice zbog otpusnog pisma pokojnog brata.

- Čekam već više od tjedan dana bratovo otpusno pismo s točnim podacima kako bih ga i 'pravno' mogao pokopati. Sve me ovo dodatno stresira i uznemiruje. Kao da majci i meni nije dovoljno teško što je Nenad naglo preminuo, a imamo i ove zavrzlame s bolnicom - rekao nam je Predrag.

Iz OB-a Virovitica su, podsjetimo, nakon provedenog nadzora utvrdili da su u Nenadovu liječenju, unatoč tome što su ga primili pod tuđim zdravstvenim kartonom, "primijenjene adekvatne mjere zbrinjavanja i liječenja za situacije istog medicinskog rizika, da su svi dijagnostički i terapijski postupci provedeni sukladno pravilima struke i važećim medicinskim smjernicama, kao i da zamjena identiteta nije imala utjecaj na način liječenja, kvalitetu pružene zdravstvene skrbi niti na ishod liječenja".