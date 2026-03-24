ZAMIJENILI IDENTITET U VIROVITICI

Doktor za 24sata o preminulom: 'Mislili su da uzima lijek za srce jer su podaci iz tuđeg kartona'

Piše Martina Pauček Šljivak,
U Općoj bolnici Virovitica dogodio se ozbiljan propust koji je otvorio niz pitanja o sigurnosti pacijenata i procedurama prijema. Nenada Markovića iz Virovitice su proglasili mrtvim umjesto Nenada Markovića iz općine Lukač koji je zaprimljen pod OIB-om i zdravstvenim kartonom Nenada Markovića iz Virovitice. To je, prema riječima liječnika s kojima smo razgovarali, moglo imati izravan utjecaj na tijek njegova liječenja.

Nakon uvida u otpusno pismo preminulog pacijenta, liječnik s kojim smo razgovarali ističe da anamneza u otpusnom pismu odgovara stvarnom pacijentu koji je preminuo i opisuje "čovjeka s teškom srčanom dekompenzacijom". Međutim, ostali podaci, uključujući dijagnoze i terapiju koja je navedena u otpusnom pismu, pripadaju drugoj osobi, pacijentu koji je ranije često dolazio u bolnicu i čiji su podaci već postojali u bolničkom informacijskom sustavu, a riječ je o Nenadu Markoviću iz Virovitice. On sam nam je potvrdio da su sve dijagnoze i terapije koje su navedene u otpusnom pismu Nenada Markovića iz Rita zapravo njegove.

'Nije mu napravljena kompletna obrada'

- Vjerojatno kod upisa nije provjeren datum rođenja ili ga pacijent nije ni dao, pa je automatski povučen profil iz sustava. Pacijent je bio u toliko lošem stanju da to nije ni mogao primijetiti - objašnjava nam liječnik.

Na pitanje je li korištenje tuđeg zdravstvenog kartona moglo utjecati na liječenje, liječnik odgovara potvrdno. Ističe da su se medicinski djelatnici vodili pogrešnim dijagnozama i pretpostavkama o terapiji koju pacijent navodno uzima.

- Očito su mislili da pacijent već uzima terapiju za srčanu dekompenzaciju, što nije bio slučaj, pa mu nisu napravili obradu koju su trebali - navodi.

Iz otpusnog pisma, kako tvrdi liječnik, proizlazi da nije provedena potpuna kardiološka obrada, upravo zbog pogrešnih informacija o terapiji. Iako ne tvrdi da bi ishod bio drukčiji, priznaje da je takav propust mogao imati ozbiljne posljedice.

- Pacijent je bio u dosta zapuštenom stanju, ali svakako je trebalo učiniti više - zaključuje.

Iz virovitičke bolnice su kratko u odgovoru za 24sata poručili da je unutarnji nadzor u tijeku. Ravnateljstvo navodi kako mole za razumijevanje i strpljenje te da će, nakon što povjerenstvo dovrši postupak i donese zaključke, javnost biti pravovremeno obaviještena putem službenog priopćenja te nam neće odgovoriti na konkretan upit.

Zvali smo i brata preminulog Nenada Markovića, Predraga, koji je za 24sata rekao da još nije dobio pravo bratovo otpusno pismo.

